В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента

Накануне в Томске произошло серьезное ЧП. Там, в лаборатории лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошел взрыв. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Томской области.
- В лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина), - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, инцидент произошел в здании по проспекту Академический, 4, строение 3. По этому адресу находится ООО «Биолит», которое занимается биологически активными добавками. В настоящее время выясняются все причины произошедшего.