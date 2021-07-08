В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента

1:53:027/8/2021Фото: tv2.today
0

Пострадал один сотрудник предприятия.

Взрыв прогремел в лаборатории

Накануне в Томске произошло серьезное ЧП. Там, в лаборатории лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошел взрыв. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

- В лаборатории по производству-выделению экстрактов трав произошла технологическая вспышка. Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадал работник лаборатории 1977 года рождения (мужчина), - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ведомства, инцидент произошел в здании по проспекту Академический, 4, строение 3. По этому адресу находится ООО «Биолит», которое занимается биологически активными добавками. В настоящее время выясняются все причины произошедшего.

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
взрыв в лабораториипострадал при взрыве. возгорание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
1:53:02 7/8/2021
В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
БердскКуда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
1:47:26 7/8/2021
Куда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"
1:35:24 7/8/2021
Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"
Главная молитва святым Петру и Февронии о счастливой семье
1:20:14 7/8/2021
Главная молитва святым Петру и Февронии о счастливой семье
БердскВ Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощания
1:17:22 7/8/2021
В Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощания
Пилоты рухнувшего АН-26 на Камчатке с 28 пассажирами нарушили правила захода на посадку
1:16:49 7/8/2021
Пилоты рухнувшего АН-26 на Камчатке с 28 пассажирами нарушили правила захода на посадку
В Барнауле женщину стерилизовали в время кесарева сечения. Она об этом даже не знала
1:13:13 7/8/2021
В Барнауле женщину стерилизовали в время кесарева сечения. Она об этом даже не знала
Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиян
1:05:55 7/8/2021
Услуга оказана от 8 до 18 лет: Когда пособие 5 650 рублей придет на счета россиян
БердскПочему и на сколько дней в Бердске исчезла вакцина против коронавируса в июле 2021?
12:47:10 7/8/2021
Почему и на сколько дней в Бердске исчезла вакцина против коронавируса в июле 2021?
Суд запретил показывать мультики "Атака Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей
12:45:08 7/8/2021
Суд запретил показывать мультики "Атака Титанов" и Happy Tree Friеnds из-за вреда психическому здоровью детей