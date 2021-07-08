Выплаты к пенсии получили россияне в июле, заявил ПФР

Более трех тысяч новосибирцев, получателей единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений, в июле получили доплату. Доплата была произведена специалистами ПФР в беззаявительном порядке.
В июле Пенсионный фонд РФ произвел доплаты получателям единовременной выплаты средств пенсионных накоплений (доплаты производятся за счет средств, поступивших в ПФР позже и не учтенных при осуществлении единовременной выплаты). Напомним, что в виде единовременной выплаты денежные средства выплачиваются тем получателям, у кого накопительная пенсия составит 5 и менее процентов по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости. В Новосибирской области такую доплату в июле текущего года получили 3,2 тысячи человек.
Для осуществления данной доплаты специалистами ПФР в массовом режиме были сформированы запросы выписок из специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. Увеличение у каждого индивидуально.
Напомним, что с 2014 года по закону все страховые взносы работодателей направляются на формирование только страховой пенсии их работников. При этом ограничение в перечислении страховых взносов действует только в отношении поступления новых взносов на накопительную пенсию от работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования. Все сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать»: они могут инвестироваться с целью получения дохода и находиться в управлении того страховщика пенсионных накоплений, который выбрал сам гражданин (ГУК- ВЭБ. РФ, частной УК или НПФ).
Несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста обратиться за получением средств пенсионных накоплений можно раньше, чем за установлением страховой пенсии по старости. Это можно сделать при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), если соблюдены условия для назначения страховой пенсии по старости (есть минимальный стаж и необходимое количество пенсионных коэффициентов).