Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст
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Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст

2:46:437/8/2021,Анастасия СолодковаФото: pixabay.com
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По информации главврача Бердской ЦГБ Аллы Дробинской, заражаются коронавирусной инфекцией после прививки менее 1%. В Новосибирской области это - свыше 3000 человек. Бердчанка Анна ввела вакцину и привезла ковид из Питера.

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Статистика заболевших коронавирусом после вакцинации в Новосибирской области не ведется, сообщила главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская в ответе на запрос «Курьер. Среда. Бердск». Но тем не менее медики владеют определенной информацией.

- В настоящее время в Новосибирской области зафиксировано менее 1% случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией среди граждан, вакцинированных против COV1D-19, - отметила руководитель бердского здравоохранения.

По ее словам, статистикой повторных случаев заболевания COVID-19 может владеть Роспотребнадзор. Нет абсолютных цифр и по числу привитых бердчан.

- По данным на 2 июля 2021 года число граждан, вакцинированных в пунктах вакцинации, организованных ГБУЗ НСО «БЦГБ», составляет 15 659 человек. Но жители Новосибирской области, включая жителей Бердска, имеют возможность привиться против новой коронавирусной инфекции в любом пункте вакцинопрофилактики на территории региона. Учет количества граждан, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, ведется министерством здравоохранения Новосибирской области в разрезе медицинских
организаций, а не в разрезе муниципальных образований, - прокомментировала Алла Дробинская.

Она добавила, что предоставить точную информацию о количестве вакцинированных бердчан не представляется возможным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на 30 июня 2021 года в Бердске вакцинировано первым компонентом 14 571 человек. Закончили вакцинацию 10 177 бердчан - они поставили прививку двумя компонентами. Почти половина из прошедших полный курс вакцинации - это горожане в возрасте старше 60 лет. Их 5996 человек.

- Самому старому вакцинировавшемуся 99 лет, - отметила Алла Николаевна.

Ранее глава регионального минздрава Константин Хальзов подтвердил, что заболевают ковидом после сделанной прививки около 1%, прошедших вакцинацию. При этом ведомство, по его словам, не ведет статистику по муниципалитетам, поэтому конкретные цифры, например, по Бердску, назвать невозможно.

По данным правительства Новосибирской области, на 5 июля первым компонентом вакцинированы 466 858 жителей региона, полный курс вакцинации прошли 339 250 человек. Как рассказал Хальзов, ежедневно ставят прививки порядка 7000 новосибирцев. Таким образом, более 3 000 человек в Новосибирской области уже заболели COVID-19 после вакцинации.

- Заболевание у данных пациентов протекает, в основном, в легкой или бессимптомной форме, - добавил Константин Хальзов.

В Питере - ковидный беспредел

Среди заболевших после прививки оказалась бердчанка Анна, которая рассказала «Курьер. Среда Бердск свою историю. По ее словам, она прошла полный курс вакцинации 4 июля 2021 года. Решила сделать прививку перед отпуском, который провела в Санкт-Петербурге.

- Перед самым отъездом прочитала про питерские ужасы — дескать, все закрыто, везде облавы и делать там нечего. Но на поверку оказалось все иначе. В северной столице, как будто, нет никаких запретов: все музеи и кафе работают, маски носят далеко не все, в том числе в метро и магазинах, где творится столпотворение и никто не соблюдает дистанцию. В театрах и экскурсионных автобусах — людей под завязку. Знакомые рассказывали, что такой же беспредел творится и в Москве, и в Сочи. Поэтому неудивительно, что третья волна ковида превзошла две предыдущие, - поведала Анна.

По возвращении домой она почувствовала недомогание на третий день. А на четвертый обнаружила у себя все симптомы коронавируса — температура выше 37 градусов, болит горло, кашель, заложен нос. Анна решила сдать тест на коронавирус. Но в поликлинику не пошла, чтобы не проводить там сутки напролет. Обратилась в частную клинику, где сдала тест.

Дальше больше. Температура все повышалась, стало трудно дышать, начались головные боли и в груди. А вечером 7 июля пропало обоняние — запахи исчезли, «нос не реагирует» даже на резкие ароматы, например, духов или кофе. В клинике Анне пообещали, что лаборатория должна сообщить в Роспотребнадзор о положительном тесте на коронавирусную инфекцию. После этого с ней должны связаться медики и назначить план лечения.

Как рассказала Анна, сейчас она чувствует себя лучше.
- Думаю, что благодаря прививке болезнь протекает относительно «спокойно». Надеюсь, что обойдется без госпитализации и печального исхода, - иронизирует бердчанка, советуя всем вакцинироваться, чтобы избежать серьезных осложнений.

Справка


  • Как рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская, по данным на конец июня, за 2021 год в Бердске скончались от коронавируса 15 человек, за весь 2020 год - 134 пациента. Все 149 погибших не имели прививки от коронавирусной инфекции.
  • По данным оперативного штаба, за сутки на 8 июля в Бердске выявлено 10 новых зараженных коронавирусом. Всего в городе зарегистрировано 1959 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением на четверг находятся 1224 жителей. За прошедшие 24 часа взято 396 тестов.

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