Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море
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Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море

2:32:507/8/2021Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
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Масштабные международные учения на границе с Россией продолжаются.

Американский корабль снова подбирается к границам России

Шестой флот Америки сообщил о том, что быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море.

- USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в публикации в Twitter.

Напомним, в конце прошлого месяца в Черном море начались международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.

В Министерстве обороны России отметили, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".

А в посольстве Америки и России говорили, что масштаб этих учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, потому российские власти призвали Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.

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