Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море

Шестой флот Америки сообщил о том, что быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море.
- USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО, — говорится в публикации в Twitter.
Напомним, в конце прошлого месяца в Черном море начались международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину и США.
В Министерстве обороны России отметили, что силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей".
А в посольстве Америки и России говорили, что масштаб этих учений повышает риски непреднамеренных инцидентов, потому российские власти призвали Вашингтон и его союзников отказаться от маневров.