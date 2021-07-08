Какие денежные операции строго запрещено проводить в желтое новолуние 10 июля: Следует избегать перегрузок и беречь жизненные силы
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Какие денежные операции строго запрещено проводить в желтое новолуние 10 июля: Следует избегать перегрузок и беречь жизненные силы

5:20:147/8/2021Фото: pxhere
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Вы сможете добиться укрепления своих позиций, о каких бы сферах вашей жизни ни шла речь, либо убрать из нее все то, что мешает вам добиться стабильности.

небо, ночь, звезды
В новолуние на небе не видно луны

Когда луна полностью скрывается в тени земли, такой день называется новолунием. На небе мы не видим ничего, кроме звезд. Такой день в июле 2021 года наступит 10 числа. Событие случится в 4.16 по московскому времени и будет проходить под влиянием созвездия Рак.

Рак относится к знакам зодиака, которые отвечают за все, что связано со стабильностью и постоянством. Но мыслить об этом понятии нужно чуть шире. Это не значит, что все останется так, как и было, это говорит о том, что вы сможете при желании добиться укрепления своих позиций, о каких бы сферах вашей жизни ни шла речь, либо убрать из нее все то, что мешает вам добиться стабильности. Например - от разрушенных отношений, которые уже не спасти.

На отношения сильно будет влиять Венера, влияние которой в этот день также будет сказываться на людях. Однако, как бы ни складывалась ваша личная жизнь, сегодня строго запрещено ругаться, выяснять отношения, принимать решения о разводе или женитьбе.

Одним из критериев нашей стабильности является наша финансовая обеспеченность. И все мы знаем, что такие пиковые состояния луны, как новолуние и полнолуние, могут негативно сказываться на некоторые финансовые операции.

Так, в новолуние крайне не рекомендуется отдавать долги, платить по долговым счетам, оплачивать коммунальные услуги, налоги, стоит также отказаться от крупных покупок, вложений и инвестиций. Если у вас есть долги, нужно постараться их вернуть до 10 июля 2021 года, чтобы не тянуть хвостом за собой отрицательную энергетику на следующий месяц.

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