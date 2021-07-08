Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру
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Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру

2:48:487/8/2021Фото: Инстаграм
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Народному артисту уже 70 и возможно, текущий гастрольный тур у него последний.

Газманов может уйти со сцены

Народный артист России Олег Газманов размышляет о том, чтобы закончить свою музыкальную карьеру. Об этом он сообщил в своем интервью агентству ТАСС. В настоящее время Газманов на гастролях "7:0 в мою пользу", приуроченной к 70-летию, которое он отметит 22 июля.

- Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним, - сказал народный артист.

Также он отметил, что если и озвучит подобное заявление, то уже точно не для привлечения публики. Он признался, что со слушателями у него и так все в порядке.

Напомним, творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к нему в 1987 году с песней "Люси", которую он исполнил с сыном Родионом. После этого автор-исполнитель создал группу "Эскадрон", с которой выступает по сей день.

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