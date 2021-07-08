Как и какие противомоскитные сетки выбрать?

Как и какие противомоскитные сетки выбратьДаже один-единственный комар в комнате может превратить нашу ночь в настоящую катастрофу. Москитные сетки - удобное и популярное решение данной проблемы. Сегодня на рынке представлено множество решений, поэтому каждый может найти подходящее. В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые виды москитных сеток, узнать больше вы можете на сайте : https://okna-kbe.od.ua/page/mosquito_nets.html .
Виды москитных сеток для окон и дверейСетки для самостоятельной сборки
Самое дешевое и простое решение - выбрать страховочную сетку и самостоятельно прикрепить ее к окну. Такие сетки выпускаются в рулонах (саморезы) или вы можете заказать «готовые» сетки на заказ. Чтобы закрепить такую москитную сетку, сетку следует приклеить к внутренней части оконной рамы двусторонним скотчем.
Каркасные москитные сетки
Еще одно доступное на рынке решение, более простое и долговечное: каркасные москитные сетки. Каркасные москитные сетки изготавливаются на заказ - они состоят из алюминиевых или пластиковых профилей, на которые натягивается сетка.
Дверные
В том случае, если вы хотите прикрепить москитную сетку к балконной двери, есть решения с усиленной алюминиевой рамой, оснащенной петлями (фиксированными или самозакрывающимися).
Раздвижные
Также существуют противомоскитные сетки с выдвижной рамой, для сборки которых требуется дополнительное пространство, чтобы их можно было открыть. Их используют в больших застекленных нишах на балконах, террасах и в зимних садах.
Рулонные противомоскитные сетки
Еще одно решение - рулонные шторы, которые в кассете устанавливаются снаружи рамы или в оконной нише.