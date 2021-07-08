Как и какие противомоскитные сетки выбрать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как и какие противомоскитные сетки выбрать?

2:50:437/8/2021Фото: okna-kbe.od.u
0

Долгими теплыми вечерами мы открываем окна и впускаем в комнаты свежий воздух, но к сожалению, нашу идиллию часто надолго нарушают мелкие злоумышленники — насекомые.

москитные сетки
Пластиковые москитные сетки

Как и какие противомоскитные сетки выбрать

Даже один-единственный комар в комнате может превратить нашу ночь в настоящую катастрофу. Москитные сетки - удобное и популярное решение данной проблемы. Сегодня на рынке представлено множество решений, поэтому каждый может найти подходящее. В данной статье мы рассмотрим лишь некоторые виды москитных сеток, узнать больше вы можете на сайте : https://okna-kbe.od.ua/page/mosquito_nets.html .

Виды москитных сеток для окон и дверей

Сетки для самостоятельной сборки

Самое дешевое и простое решение - выбрать страховочную сетку и самостоятельно прикрепить ее к окну. Такие сетки выпускаются в рулонах (саморезы) или вы можете заказать «готовые» сетки на заказ. Чтобы закрепить такую москитную сетку, сетку следует приклеить к внутренней части оконной рамы двусторонним скотчем.

Каркасные москитные сетки

Еще одно доступное на рынке решение, более простое и долговечное: каркасные москитные сетки. Каркасные москитные сетки изготавливаются на заказ - они состоят из алюминиевых или пластиковых профилей, на которые натягивается сетка.

Дверные

В том случае, если вы хотите прикрепить москитную сетку к балконной двери, есть решения с усиленной алюминиевой рамой, оснащенной петлями (фиксированными или самозакрывающимися).

Раздвижные

Также существуют противомоскитные сетки с выдвижной рамой, для сборки которых требуется дополнительное пространство, чтобы их можно было открыть. Их используют в больших застекленных нишах на балконах, террасах и в зимних садах.

Рулонные противомоскитные сетки

Еще одно решение - рулонные шторы, которые в кассете устанавливаются снаружи рамы или в оконной нише.

Преимущества москитных сеток

Пластиковая москитная сетка прочна, не имеет запаха, безопасна для людей, домашних животных, не препятствует распространению солнечных лучей, не мешает движению воздуха.

В сеть попало архивнее фото Анны Семенович
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Какая вакцина подходит переболевшим коронавирусом: мнение врача
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Чего нельзя делать после прививки от коронавируса
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Толстой покинул здание ОБСЕ в знак протеста
противомоскитные сетки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру
2:48:48 7/8/2021
Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру
БердскОколо 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст
2:46:43 7/8/2021
Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст
Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море
2:32:50 7/8/2021
Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море
Выплаты к пенсии получили россияне в июле, заявил ПФР
2:24:54 7/8/2021
Выплаты к пенсии получили россияне в июле, заявил ПФР
Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на реализацию крупных социально значимых проектов
2:22:07 7/8/2021
Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на реализацию крупных социально значимых проектов
Как умирал в овраге сбежавший из больницы пациент с коронавирусом, стало известно
2:08:57 7/8/2021
Как умирал в овраге сбежавший из больницы пациент с коронавирусом, стало известно
Бердск"Он нес пьяный лепет": Приставал ли к девочке и мальчику пассажир в пиджаке в маршрутке №13 Бердска. Новые подробности ЧП
2:06:23 7/8/2021
"Он нес пьяный лепет": Приставал ли к девочке и мальчику пассажир в пиджаке в маршрутке №13 Бердска. Новые подробности ЧП
В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
1:53:02 7/8/2021
В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
БердскКуда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
1:47:26 7/8/2021
Куда пропал новый начальник ОМВД Бердска Игорь ИУС: Его обязанности исполняет Сергей Волгин
Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"
1:35:24 7/8/2021
Названа самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"