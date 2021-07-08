Чем нужно накормить мужа в день Петра и Павла 12 июля 2021 года для счастливой семейной жизни?

Праздник апостолов Петра и Павла соединил в себе церковные каноны и народные традиции. Конец поста у верующих веками совпадал с началом покоса у славян.
Апостольское служение можно истолковать, как мужскую долю: верность целям и твёрдость характера. Мирские мужья – не совсем апостолы, поэтому им не стоит забывать о семейных делах. Повлиять на «погоду в доме» может душа семьи – жена. Для этого ей требуется немного любви и народного волшебства.
Петров стол
Праздник отмечается в разгаре лета. Славяне считали, что с Петрова дня устанавливается сильная жара. В такое время вряд ли хорошо зайдут тяжёлые блюда и горячие супы.
Петров день в 2021 году выпадает на понедельник, поэтому многие мужчины в этот день будут работать. Накрыть вечером праздничный стол – хорошая мысль, а если мужа зовут Пётр или Павел, то поздравить его, как говорится, сам Бог велел.
Большинство мужчин не мыслят ужина без мясного блюда. В жару это может быть холодец, мясной рулет или буженина. Подойдут и мясные салаты, их рецептов в интернете тысячи – от привычного оливье до сложных итальянских и французских вариантов. Летнее угощение не должно обойтись без свежих овощей и зелени. Из них можно создать красивые нарезки, ведь привлекательный вид пищи стимулирует аппетит.
Дополнением могут стать охлаждающие десерты: можно приготовить домашнее мороженое или лимонад. Для них достаточно иметь дома блендер или электровенчик. Хорошо подойдут для жаркого вечера торты-желе с ягодами.
Обрядовое угощение
У славян Петров день закрывал сезон свадеб, поэтому девицы, оставшиеся незамужними, привлекали суженого обрядами. С 12-ти разных лугов собирали по одному растению, заваривали их в качестве чая и ждали, кто из знакомых парней вечером попросит напиться. Замужние женщины поили этим Петровым отваром своих мужей для «возвращения молодецкой страсти».
Современным жёнам, особенно городским, лучше не рисковать со сбором трав. Но можно приготовить особый салат. В него добавляют разные виды зелени, овощи, семена. Главное, чтобы в салат вошли 12 растительных ингредиентов. Это священное число обозначает полноту семейного круга: именно поэтому у Христа было 12 апостолов. Трапеза поможет укрепить связь внутри семьи.