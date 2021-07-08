Что такое синдром короткой кишки и чем он характеризуется
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Что такое синдром короткой кишки и чем он характеризуется

2:53:597/8/2021Фото: eskulap.top
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Синдром короткой кишки - это состояние, при котором часть тонкой или толстой кишки была удалена или не работает должным образом.

Синдром короткой кишки

Чем характеризуется синдром короткой кишки

В результате синдрома люди не могут должным образом усваивать такие питательные вещества, как:

  • витамины;
  • минералы;
  • белки;
  • жиры.

Некоторые случаи синдрома короткой кишки протекают в легкой форме, в то время как другие вызывают гораздо большие трудности.

У некоторых людей это состояние является осложнением, связанным с врожденными дефектами. В другой раз он развивается в зрелом возрасте.

Что вызывает синдром короткой кишки

Чаще всего синдром короткой кишки развивается после хирургического удаления части тонкой кишки. Эта операция проводится для лечения нескольких типов заболеваний кишечника, в том числе:

  • родились с суженным тонким кишечником или отсутствием какой-либо части этой части пищеварительной системы (атрезия кишечника);
  • повреждение кишечника в результате физической травмы;
  • вялое движение в кишечнике;
  • рубцы в кишечнике из-за болезни Крона, вызывающие закупорку пищеварительного тракта;
  • рак или лечение рака кишечника;
  • нарушение кровотока в кишечнике из-за закупорки кровеносных сосудов.

Больше информации о заболевании можно узнать на специализированном портале синдромкороткойкишки.рф .

Каковы симптомы синдрома короткой кишки

Симптомы синдрома короткой кишки могут быть разными, но наиболее распространенным является диарея.

Другие симптомы синдрома короткой кишки могут включать:


  • потерю веса;
  • физическую слабость и утомляемость;
  • спазмы и газы в животе;
  • отек ног;
  • тошнота и рвота;
  • неприятный запах или бледный жирный стул;
  • изжога.

Симптомы синдрома короткой кишки широко варьируются в зависимости от того, какая часть функционирующего кишечника осталась.

Как лечится синдром короткой кишки

В настоящее время нет лекарства от синдрома короткой кишки. Хорошая новость заключается в том, что симптомы обычно поддаются лечению, что улучшает качество вашей жизни и предотвращает опасные осложнения.

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