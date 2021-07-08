Что такое синдром короткой кишки и чем он характеризуется

Чем характеризуется синдром короткой кишкиВ результате синдрома люди не могут должным образом усваивать такие питательные вещества, как:
- витамины;
- минералы;
- белки;
- жиры.
Некоторые случаи синдрома короткой кишки протекают в легкой форме, в то время как другие вызывают гораздо большие трудности.
У некоторых людей это состояние является осложнением, связанным с врожденными дефектами. В другой раз он развивается в зрелом возрасте.
Что вызывает синдром короткой кишкиЧаще всего синдром короткой кишки развивается после хирургического удаления части тонкой кишки. Эта операция проводится для лечения нескольких типов заболеваний кишечника, в том числе:
- родились с суженным тонким кишечником или отсутствием какой-либо части этой части пищеварительной системы (атрезия кишечника);
- повреждение кишечника в результате физической травмы;
- вялое движение в кишечнике;
- рубцы в кишечнике из-за болезни Крона, вызывающие закупорку пищеварительного тракта;
- рак или лечение рака кишечника;
- нарушение кровотока в кишечнике из-за закупорки кровеносных сосудов.
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Каковы симптомы синдрома короткой кишкиСимптомы синдрома короткой кишки могут быть разными, но наиболее распространенным является диарея.
Другие симптомы синдрома короткой кишки могут включать:
- потерю веса;
- физическую слабость и утомляемость;
- спазмы и газы в животе;
- отек ног;
- тошнота и рвота;
- неприятный запах или бледный жирный стул;
- изжога.
Симптомы синдрома короткой кишки широко варьируются в зависимости от того, какая часть функционирующего кишечника осталась.