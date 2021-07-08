Татьяну Догилеву с пневмонией госпитализировали в клинику Москвы
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Татьяну Догилеву с пневмонией госпитализировали в клинику Москвы

3:13:587/8/2021Фото: кадр из фильма
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Актриса почувствовала себя плохо еще на прошлой неделе – у нее поднялась температура и начала болеть голова.

Догилева попала в больницу с воспалением легких
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня стало известно, что народную артистку России Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией. Как стало известно, актриса почувствовала себя плохо еще на прошлой неделе – у нее поднялась температура и начала болеть голова. Она начала принимать противовирусные, однако это не помогало, а состояние только ухудшалось. Позже Догилева вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. Врачи диагностировали у 64-летней актрисы двустороннюю пневмонию, легкие поражены на 30 процентов. Сейчас женщина находится под наблюдением врачей.

Напомним, 5 июля от последствий коронавируса скончался актер и режиссер Владимир Меньшов. Его жена, Вера Алентова, к счастью, смогла побороть заболевание Меньшова похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.

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