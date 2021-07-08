Основатель интернет-сети Академгородка Новосибирска Петр Чернов умер от коронавируса

Сегодня, 8 июля, стало известно, что Петр Чернов, который основал новосибирскую сеть Academ.org умер от коронавируса. Об этом сообщили его бывшие коллеги. Выяснилось. Что Чернов уже с 3 июля находился на искусственной вентиляции легкихю
Напомним, тогда новосибирцы выходили в интернет через телефонные модемы, а ему удалось создать локальную сеть, став интернет-провайдером. Позже мужчина запустил сайт Академ. инфо, который в 2000-х считался одним из популярных новосибирских новостных ресурсов.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".