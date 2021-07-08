Основатель интернет-сети Академгородка Новосибирска Петр Чернов умер от коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Основатель интернет-сети Академгородка Новосибирска Петр Чернов умер от коронавируса

3:32:177/8/2021Фото: rberega.info
0

Он несколько дней находился на искусственной вентиляции легких.

Петр Чернов умер от ковида
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощания

В Бердске скоропостижно скончалась Цветкова Татьяна Алексеевна. Дата и время прощанияВремя и место прощания с кинорежиссером Владимиром Меньшовым в МосквеЕщё 899 новости

Сегодня, 8 июля, стало известно, что Петр Чернов, который основал новосибирскую сеть Academ.org умер от коронавируса. Об этом сообщили его бывшие коллеги. Выяснилось. Что Чернов уже с 3 июля находился на искусственной вентиляции легкихю

Напомним, тогда новосибирцы выходили в интернет через телефонные модемы, а ему удалось создать локальную сеть, став интернет-провайдером. Позже мужчина запустил сайт Академ. инфо, который в 2000-х считался одним из популярных новосибирских новостных ресурсов.

Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".

Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
«Путину нужно задуматься»: далай-лама предсказал будущее России
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
заболеваниеумер от ковидаумер основатель сети Академгородка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Основатель интернет-сети Академгородка Новосибирска Петр Чернов умер от коронавируса
3:32:17 7/8/2021
Основатель интернет-сети Академгородка Новосибирска Петр Чернов умер от коронавируса
19 июля - День Арафа-2021: красивые картинки и поздравления в стихах для правоверных
3:20:16 7/8/2021
19 июля - День Арафа-2021: красивые картинки и поздравления в стихах для правоверных
Татьяну Догилеву с пневмонией госпитализировали в клинику Москвы
3:13:58 7/8/2021
Татьяну Догилеву с пневмонией госпитализировали в клинику Москвы
Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру
2:48:48 7/8/2021
Олег Газманов мечтает завершить свою музыкальную карьеру
БердскОколо 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст
2:46:43 7/8/2021
Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст
Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море
2:32:50 7/8/2021
Корабль USNS Yuma ВМС США отправился в Черное море
Выплаты к пенсии получили россияне в июле, заявил ПФР
2:24:54 7/8/2021
Выплаты к пенсии получили россияне в июле, заявил ПФР
Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на реализацию крупных социально значимых проектов
2:22:07 7/8/2021
Новосибирская область получит дополнительное федеральное финансирование на реализацию крупных социально значимых проектов
Как умирал в овраге сбежавший из больницы пациент с коронавирусом, стало известно
2:08:57 7/8/2021
Как умирал в овраге сбежавший из больницы пациент с коронавирусом, стало известно
В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента
1:53:02 7/8/2021
В Томске взорвалась лаборатория. Подробности инцидента