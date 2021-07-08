Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года

9:13:347/8/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
0

Действительно хорошая неделя для всех нас - для каждого знака, но особо для трех избранных.

Когда дело доходит до Юпитера в знаке Рыб , начинают происходить духовные вещи

Юпитер, планета удачи и чудес, будет в трине с Меркурием в Близнецах с 8 по 21 июля, и это три недели удачи и щедрости для всех знаков зодиака, но особенно для Тельца, Близнецов и Скорпиона.

Согласно астрологии, все дело в хороших новостях на этой неделе - и хотя некоторые знаки зодиака воспользуются преимуществами транзита Меркурия в трине Юпитера, все мы, более чем вероятно, получим какие-то положительные новости или опыт. Действительно хорошая неделя для всех нас, пишет yourtango.com.

То, что Юпитер в трине с Меркурием в Близнецах подразумевает, с человеческой точки зрения, улучшение коммуникативных навыков - и это не повод для беспокойства.

Все мы знаем, что Меркурий олицетворяет речь, разговор, связи и все коммуникативные вещи, и, когда он готовится покинуть Близнецов, его энергия становится более интенсивной.

Когда Меркурий в трине с Юпитером, планетой роста, расширения и безграничного воображения, мы смотрим на гладкое плавание для тех из нас, кто собирается произнести речь, выступить с речью, написать эссе или иметь сердце ... к сердцу с другом или любовником.

Когда дело доходит до Юпитера в знаке Рыб, начинают происходить духовные вещи.

Иногда «удача» - это не выигрыш в лотерею; речь идет о том, чтобы сказать правильные вещи в нужное время и получить правильный результат благодаря нашим хорошо спланированным усилиям.

Это также хорошее время для некоторых из нас, чтобы сбежать или спланировать отпуск. Путешествие на этой неделе отличное, как и планы, которые нас туда доставят.

Рискуйте, принимайте участие и верьте в свою способность высказывать свое мнение, чтобы другие могли понять ваше намерение.

Это хорошая неделя для всех, но для этих трех знаков зодиака заметные положительные эффекты будут иметь место - в изобилии.

Знаки зодиака, удача которых улучшается во время трина Юпитера и Меркурия с 8 по 21 июля 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Как будто вы ждали этого момента; и, как откровение, вы обнаружите, что у вас ясная голова и, наконец, вы готовы к новой информации.

Это означает, что Юпитер в трине с Меркурием откроет вам эту ментальную дверь, ту, которую вы можете открыть, чтобы обнаружить новое, которого вы ждете.

Вы выяснили, что у вас не работает, и даже если вы позволили этим знаниям пренебречь, этот трин слишком сильно стучится в вашу дверь, чтобы вы могли его игнорировать.

Сейчас вы находитесь в точке невозврата, и мысленно вы начинаете понимать, что не можете вернуться назад.

Эта ваша жизнь прогрессивна, она движется вперед линейно, и вы, наконец, можете увидеть, что ваше будущее зависит от того, что вы делаете сегодня - что вы являетесь автором своей собственной жизни.

Как только вы это узнаете, он поразит вас, как молния: лови день! Ой, Юпитер над тобой работает, друг мой - пути назад нет.

Вам нужно открыть эту дверь и обнаружить путь, по которому вы должны были идти. На данный момент вы - сумма всего вашего опыта - теперь пора написать следующую главу - спасибо, Меркьюри!

Близнецы (21 мая - 20 июня)

С вашей дуалистической природой вы, Близнецы, никогда не знаете, какой путь выбрать, и часто вы чувствуете разочарование, когда наконец находите время для выбора.

Хорошая новость заключается в том, что ваша удача скоро изменится, когда дело доходит до решений, и от того, насколько легко вы их принимаете.

Вот что вас удивит во время этого транзита - Юпитер в трине с Меркурием; вам будет очень легко выбрать то, что лучше для вас, и, как ни странно, ваш выбор не будет достойным сожаления. У этого есть шанс сыграть и в финансовом отношении.

Если Меркурий рядом , это повлияет на Близнецов - в конце концов, это ваша правящая планета, но когда он в трине с Юпитером, было бы глупо не сделать что-то финансово рискованное, например, сыграть в лотерею.

Вас не ведут к столу рулетки, но звезды сообщают вам, что вы вполне можете выиграть связку, если сыграете номер или два.

Также хорошо подбирай слова на этой неделе, Близнецы. Возможно, вы не всегда владеете золотым языком, но на этой неделе вы можете выиграть серебро, сообщая о своих намерениях.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Любой, кто знает вас, Скорпион, знает, насколько вы интенсивны - когда дело доходит до общения и мыслительного процесса.

С вами нелегко ужиться просто потому, что вы слишком умны, чтобы другие иногда могли вас «понять».

В прошлом вы пытались бросить себя, просто чтобы найти и сохранить друзей, но этот ваш дурацкий сверхразум имеет тенденцию отпугивать людей, оставляя вас наедине со своими мыслями, изолированными и, возможно, даже немного одинокими.

Иногда вы используете секс как способ наладить контакт с другими, и одобрение, которое вы получаете в этом отношении, всегда заставляет вас чувствовать ... лучше.

Отличие этой недели заключается в том, что Юпитер в трине с Меркурием, и для вас это означает, что у вас есть шанс быть самим собой - и быть принятым таким, какой вы есть, с превосходным интеллектом и всем остальным.

Все думают, что Скорпионы хотят запугать - и они это делают при подходящих обстоятельствах. Но Скорпионы не монстры, это люди, которым нужна любовь и понимание, как и всем остальным.

Когда Юпитер, планета огромных идей, находится в трине с Меркурием, планетой связи, для Скорпиона, это означает только одно: вас поймут во время этого транзита.

Вас будут любить, уважать и уважать ... и близость может иметь к этому мало общего.

Скандальный пенальти между Англией и Данией: мнение Моуринью
«Встаньте на колено»: жест Дании разозлил англичан
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
В сеть попало архивнее фото Анны Семенович
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Не стало известного актера, режиссера и кинопродюсера Дилип Кумар
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
Кто может заразиться штаммом коронавируса «дельта плюс»
Что происходит с людьми, переболевшие COVID-19
гороскопзнаки зодиакаудачная неделя
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сверяетесь с гороскопом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года
9:13:34 7/8/2021
Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года
Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020
9:06:08 7/8/2021
Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020
Мать заставила дочь-подростка спать на улице на морозе после насмешек над бездомным
8:44:10 7/8/2021
Мать заставила дочь-подростка спать на улице на морозе после насмешек над бездомным
Подробности смертельного ДТП с самокатом: Погиб 5-летний мальчик из многодетной семьи в новосибирском Академгородке
8:43:37 7/8/2021
Подробности смертельного ДТП с самокатом: Погиб 5-летний мальчик из многодетной семьи в новосибирском Академгородке
Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"
8:28:18 7/8/2021
Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"
Чем нужно накормить мужа в день Петра и Павла 12 июля 2021 года для счастливой семейной жизни?
8:27:47 7/8/2021
Чем нужно накормить мужа в день Петра и Павла 12 июля 2021 года для счастливой семейной жизни?
Огурцы цветут, а завязи нет: чем подкормить огурцы - зола, навоз и другие методы
8:20:26 7/8/2021
Огурцы цветут, а завязи нет: чем подкормить огурцы - зола, навоз и другие методы
Путина растрогали слезы школьника из Артека: Президент успокоил разволновавшегося мальчика
8:12:08 7/8/2021
Путина растрогали слезы школьника из Артека: Президент успокоил разволновавшегося мальчика
С Днём Тихвинской иконы Божией Матери открытки от дизайнера на 9 июля и чудесные поздравления
8:05:54 7/8/2021
С Днём Тихвинской иконы Божией Матери открытки от дизайнера на 9 июля и чудесные поздравления
БердскПопугай пропал в Бердске, научившись говорить «кис-кис». Смотрите видео
7:54:50 7/8/2021
Попугай пропал в Бердске, научившись говорить «кис-кис». Смотрите видео