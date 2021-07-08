Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года

Юпитер, планета удачи и чудес, будет в трине с Меркурием в Близнецах с 8 по 21 июля, и это три недели удачи и щедрости для всех знаков зодиака, но особенно для Тельца, Близнецов и Скорпиона.
Согласно астрологии, все дело в хороших новостях на этой неделе - и хотя некоторые знаки зодиака воспользуются преимуществами транзита Меркурия в трине Юпитера, все мы, более чем вероятно, получим какие-то положительные новости или опыт. Действительно хорошая неделя для всех нас, пишет yourtango.com.
То, что Юпитер в трине с Меркурием в Близнецах подразумевает, с человеческой точки зрения, улучшение коммуникативных навыков - и это не повод для беспокойства.
Все мы знаем, что Меркурий олицетворяет речь, разговор, связи и все коммуникативные вещи, и, когда он готовится покинуть Близнецов, его энергия становится более интенсивной.
Когда Меркурий в трине с Юпитером, планетой роста, расширения и безграничного воображения, мы смотрим на гладкое плавание для тех из нас, кто собирается произнести речь, выступить с речью, написать эссе или иметь сердце ... к сердцу с другом или любовником.
Когда дело доходит до Юпитера в знаке Рыб, начинают происходить духовные вещи.
Иногда «удача» - это не выигрыш в лотерею; речь идет о том, чтобы сказать правильные вещи в нужное время и получить правильный результат благодаря нашим хорошо спланированным усилиям.
Это также хорошее время для некоторых из нас, чтобы сбежать или спланировать отпуск. Путешествие на этой неделе отличное, как и планы, которые нас туда доставят.
Рискуйте, принимайте участие и верьте в свою способность высказывать свое мнение, чтобы другие могли понять ваше намерение.
Это хорошая неделя для всех, но для этих трех знаков зодиака заметные положительные эффекты будут иметь место - в изобилии.
Знаки зодиака, удача которых улучшается во время трина Юпитера и Меркурия с 8 по 21 июля 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Как будто вы ждали этого момента; и, как откровение, вы обнаружите, что у вас ясная голова и, наконец, вы готовы к новой информации.
Это означает, что Юпитер в трине с Меркурием откроет вам эту ментальную дверь, ту, которую вы можете открыть, чтобы обнаружить новое, которого вы ждете.
Вы выяснили, что у вас не работает, и даже если вы позволили этим знаниям пренебречь, этот трин слишком сильно стучится в вашу дверь, чтобы вы могли его игнорировать.
Сейчас вы находитесь в точке невозврата, и мысленно вы начинаете понимать, что не можете вернуться назад.
Эта ваша жизнь прогрессивна, она движется вперед линейно, и вы, наконец, можете увидеть, что ваше будущее зависит от того, что вы делаете сегодня - что вы являетесь автором своей собственной жизни.
Как только вы это узнаете, он поразит вас, как молния: лови день! Ой, Юпитер над тобой работает, друг мой - пути назад нет.
Вам нужно открыть эту дверь и обнаружить путь, по которому вы должны были идти. На данный момент вы - сумма всего вашего опыта - теперь пора написать следующую главу - спасибо, Меркьюри!
Близнецы (21 мая - 20 июня)С вашей дуалистической природой вы, Близнецы, никогда не знаете, какой путь выбрать, и часто вы чувствуете разочарование, когда наконец находите время для выбора.
Хорошая новость заключается в том, что ваша удача скоро изменится, когда дело доходит до решений, и от того, насколько легко вы их принимаете.
Вот что вас удивит во время этого транзита - Юпитер в трине с Меркурием; вам будет очень легко выбрать то, что лучше для вас, и, как ни странно, ваш выбор не будет достойным сожаления. У этого есть шанс сыграть и в финансовом отношении.
Если Меркурий рядом , это повлияет на Близнецов - в конце концов, это ваша правящая планета, но когда он в трине с Юпитером, было бы глупо не сделать что-то финансово рискованное, например, сыграть в лотерею.
Вас не ведут к столу рулетки, но звезды сообщают вам, что вы вполне можете выиграть связку, если сыграете номер или два.
Также хорошо подбирай слова на этой неделе, Близнецы. Возможно, вы не всегда владеете золотым языком, но на этой неделе вы можете выиграть серебро, сообщая о своих намерениях.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Любой, кто знает вас, Скорпион, знает, насколько вы интенсивны - когда дело доходит до общения и мыслительного процесса.
С вами нелегко ужиться просто потому, что вы слишком умны, чтобы другие иногда могли вас «понять».
В прошлом вы пытались бросить себя, просто чтобы найти и сохранить друзей, но этот ваш дурацкий сверхразум имеет тенденцию отпугивать людей, оставляя вас наедине со своими мыслями, изолированными и, возможно, даже немного одинокими.
Иногда вы используете секс как способ наладить контакт с другими, и одобрение, которое вы получаете в этом отношении, всегда заставляет вас чувствовать ... лучше.
Отличие этой недели заключается в том, что Юпитер в трине с Меркурием, и для вас это означает, что у вас есть шанс быть самим собой - и быть принятым таким, какой вы есть, с превосходным интеллектом и всем остальным.
Все думают, что Скорпионы хотят запугать - и они это делают при подходящих обстоятельствах. Но Скорпионы не монстры, это люди, которым нужна любовь и понимание, как и всем остальным.
Когда Юпитер, планета огромных идей, находится в трине с Меркурием, планетой связи, для Скорпиона, это означает только одно: вас поймут во время этого транзита.
Вас будут любить, уважать и уважать ... и близость может иметь к этому мало общего.