В Бердске пустуют клумбы для цветов: пенсионерка готова заплатить 500 рублей, лишь бы украсили улицы от "ГДК" до "Универмага"

Пустуют клумбы в Бердске. Пенсионерка готова дать 500 рублей, лишь бы посадили цветы в клумбы на территории от остановки "ГДК" до остановки "Универмага".
В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась 64-летняя пенсионерка Галина Викторовна и рассказала историю, как каждый день проезжает мимо центра Бердска, всегда замечая неприглядную для себя картину:
- Я каждый день еду мимо центра - некрасиво так все. Пусто и без цветов. А я люблю цветы, у меня дома у самой цветы. Сейчас съездила и купила, еще собираюсь посадить немного. Но каждый день на работу еду и вижу: стоят пустые клумбы, все травой заросло и это в центре города! Это еще не все. Я около ЗАГСа ходила, там тоже все травой заросло, - посетовала Галина Викторовна. И добавила, что готова заплатить - лишь бы город украсили:
- Да я даже готова дать 500 рублей. Лишь бы посадили уже цветочки и украсили хоть немного улицы. Хоть я и пенсионерка, но я могу дать немного. Раньше всегда цветы были, я проходила мимо и радовалась. Даже как-то маковку красную сорвала и георгины там были красивые. Мне все очень нравилось.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Бердске находится восемь больших клумб, расположенных в разных районах. Две возле бывшего поста ГИБДД, одна - на первом кольце на въезде в Бердск, другая на втором кольце. Также есть клумбы на перекрестке ул. Вокзальной и Горького. Кроме того собираются разбить цветник в парке Победы, на перекрестке ул. Красной Сибири и Павлова, в Микрорайоне на ул. Боровой.
Согласно апрельскому аукциону, на территории Бердска будут разбиты цветники на площади 819 кв. метров на газонной территории в 4775 квадратов. Садовники планируют посадить цветы в городские клумбы вплоть до 15 июля 2021 года.