Единственный врач-рентгенолог заболел в ЦГБ Бердска: Пациенты с кашлем и температурой из красной зоны не могут получить ФЛГ

Ситуация с заболеваемостью ковидом в Бердске, как и по всей стране, остается сложной. Сегодня, 8 июля, на вызовы к больным на дом выезжает один врач. Доктора болеют. Скорая помощь обслуживает экстренные вызовы. Люди, не дождавшись врача, приходят в поликлинику, чтобы им назначили лечение.
Сегодня в кабинете №4 принимают больных с температурой — тех, кто пришел первый раз. Очередь живая.
- Ну мы почти живая очередь. Пока. Сижу два часа, но тут хоть доктор посмотрит и скажет, чем лечиться и отчего, а дома никто не знает,- говорит женщина. У нее температура 39, кашель сильный.
- У меня сестра не может дойти, дома лежит, 65 лет. Дайте направление на мазок, на рентген, чтоб поставить диагноз, - просит у врача бердчанка.
- Нужно обязательно посмотреть и послушать вашу сестру, может ей надо в больницу, как я ей направление выпишу. Если она сможет прийти на анализ, пусть придет на прием, - отвечает врач.
Есть проблема с рентгеном. В кабинете, где делают флюорографию, не выдают результаты — заболел врач, некому делать описание. Врачи первые попадают в зону риска.
Утром в красной зоне очень много людей, приходят все. Но постепенно ситуацию сотрудники поликлиники начинают контролировать. Уже второй день больных на вторичный прием принимают только по записи.
Если вы уже были на приеме в красной зоне, то второй раз вас примут только по записи.
Записаться можно по телефонам 5-56-10 и 124. нужно сказать, что вам на повторный прием в красную зону и вам скажут время.
Сегодня, 8 июля, на повторный прием проходили по записи в два кабинета, очередь шла быстро. Две дамы записались на 16 часов и 16 часов 12 мин прямо в коридоре поликлиники в половине четвертого по телефону 5-56-10.
Если вам нужно на повторный прием, то обязательно запишитесь. Не создавайте ненужную толпу в красной зоне и не подвергайте себя риску. Лучше дозвониться из дома, максимальное время ожидания ответа номера 5-56-10 сегодня было 10 минут по опыту тех, кто записался.
На дому дождаться врача сейчас нельзя. Врачи сами говорят, что ситуация безвыходная в этом случае. Платные клиники больных коронавирусом не лечат, только берут анализы и делают тест. Лечат коронавирус врачи в поликлинике ЦГБ.
- У меня два тяжелых хронических заболевания, вот теперь диагноз — коронавирус. Ничего не помогает, не знаю, чем лечить. Лекарство врач дал: арбидол, антибиотики, ещё вот коробочки. Пока ничего не помогает. Никто не знает, как лечить, - говорит женщина на выходе из красной зоны поликлиники №1.
Вакцинация спасает от тяжелого течения болезни, главный врач ЦГБ Искитима Алексей Кайгородов сказал, что у него "в стационаре привитых людей нет".