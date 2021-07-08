Продавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса просит сдавать полиция Бердска
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Продавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса просит сдавать полиция Бердска

5:43:207/8/2021Фото: pixabay.com
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Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ

Отдел МВД России по г. Бердску призывает граждан оказывать содействие в выявлении лиц, занимающихся реализацией поддельных медицинских документов.

В связи с практикой других регионов, где имеются факты сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против Соvid – 19, сотрудники Отдела МВД России по г. Бердску принимают все необходимые меры, направленные на пресечение подобных действий. Отдел МВД России по г. Бердску призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации от Covid – 19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.

Ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена статьей 327 УК РФ. За подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание – до двух лет лишения свободы, за покупку и хранение документа – до одного года лишения свободы.

Необходимо отметить, что владельцы фиктивных сертификатов о вакцинации ставят под угрозу жизни многих людей, так как остаются потенциальным источником инфекции, поэтому их действия могут содержать признаки преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Граждан, располагающих информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов по Covid – 19 в обход официальных процедур в сети Интернет или на платформах мобильных мессенджеров, просьба сообщить в Отдел МВД России по г. Бердску по телефону 02 (с мобильного 102).(8 383 41) 3-00-23.

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