Облом по-Бердски: Ремонт убогой улицы Черемушной за 264 млн рублей снова перенесли

Градоначальник Бердска Евгений Шестернин провел совещание со своими замами и председателем горсовета Владимиром Голубевым. На нем обсудили вопрос ремонта четырех дорог на улицах города вместо частичного от запланированного объема ремонта одной дороги улицы Черемушная.
Отметим, что в текущем году власти собирались отремонтировать дорогу по улице Черемушная от Боровой до Космической. В связи с тем, что в несколько раз выросли цены на металл, а требуется строительство инженерных коммуникаций - новой ливневой системы, проект направлен на корректировку.
Принято решение отремонтировать эту дорогу в следующем года, после корректировки сметы, а улицы Спортивная, Кирова, Островского, Пушкина отремонтируют в этом году. Это позволит произвести ремонт дорог не частично, а полностью.
Депутаты комитете по городскому хозяйству рассмотрят этот вопрос на заседании с главой города, сообщили в пресс-службе мэра.
Стоит отметить, что ремонт убитой дороги должен был начаться еще в 2020 году. Но тогда что-то пошло не так. Впрочем, как и год спустя.
Ул. Черемушную должны были отремонтировать по программе "Безопасные и качественные дороги", но не всю. Планировалось сделать участки ул. Черемушной от ул. Боровая до ул. Лунная, от кольца до м-она Раздольный. При этом работы должны выполняться в ближайшие 3 года. Общая сумма контракта 264 млн рублей.
Кстати, подрядчик уже выбран. По данным сайта госзакупок победителем аукциона стала стала компания ООО «Союздорстрой», единственная подавшая заявку.
- На ул. Черемушной будет сделано все - ремонт дорожного полотна, ограждение, освещение, светофоры, тротуары, ливневая канализация, - заверял начальник УЖКХ Бердска Максим Совбанов еще год назад.