Сакральный ритуал Девятка поможет обрести удачу
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Сакральный ритуал Девятка поможет обрести удачу

6:20:237/8/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Его можно проводить когда пожелаете - в любое время дня или ночи. Единственное условие- вы должны быть в хорошем приподнятом настроении.

волшебная девятка
Для рисования можно взять зеленый или красный маркер

Уже довольно много кто знаком с симоронскими ритуалами. Из любят за то, что они просты в исполнении и часто очень эффективны. К ним не нужно искать и покупать глаз дракона или сушеное девятое перо с головы полярной совы. Мы, конечно шутим, но они и правда очень просты.

Расскажем вам еще об одном симоронском ритуале с названием "Денежная девятка" или как его еще называют "Волшебная девятка". Его проводят для того, чтобы быстро найти определенную денежную сумму на какое-то дело или желаемую покупку.

Этот ритуал не ограничен фазами луны, как ритуалы на полнолуние или новолуние, не привязан ко времени суток или какой то удачной ситуации. Его можно проводить когда пожелаете - в любое время дня или ночи. Единственное условие- вы должны быть в хорошем приподнятом настроении.

Проведение ритуала займет у вас не больше двух-трех минут.

Для этого вам всего лишь потребуется маркер или фломастер зеленого или красного цвета. Вам нужно представить мысленно, а потом озвучить вслух самому себе сумму, которая вам нужна для покупки конкретной вещи. Нельзя просить "много денег". Сумма и желаемая покупка должны быть озвучены четко и конкретно.

Маркером на запястье левой руки рисуйте цифру 9, ниже девятки нарисуйте знак бесконечности. При этом нужно говорить слова:


Затем знак с руки можно смыть, перерисовать его на чистый лист бумаги, свернуть его и убрать в укромное место.

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