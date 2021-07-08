Анализы на COVID-19 берет клиника "Медпрактика" в Бердске
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08.07
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Анализы на COVID-19 берет клиника "Медпрактика" в Бердске

4:40:587/8/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Запишитесь по телефону: 8 (38341)37-033.

анализы на COVID-19
Клиника «Медпрактика» берет анализы на COVID-19

Клиника «Медпрактика» берет анализы на COVID-19
- перед вакцинацией
- экспресс-тест
- мазок
- кровь

За несколько суток до вакцинации необходимо сдать ПЦР-тест на ковид. Это нужно, чтобы исключить бессимптомную или раннюю стадию заболевания CoViD-19. При положительном результате теста прививаться строго запрещено. Для того, чтобы поставить прививку вакциной от COVID-19, необходимо сдать анализ на антитела.

Весь спектр анализов можно пройти в одном месте

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- Терапевта
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