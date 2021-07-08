Актер Роберт Дауни-старший умер в 85 лет
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Актер Роберт Дауни-старший умер в 85 лет

4:35:017/8/2021Фото: criterioncollection/YouTube
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Он умер во сне в своем доме в Нью-Йорке.

Роберт Дауни умер во сне

Известный американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет в Нью-Йорке. Как сообщила супруга покойного Розмари Роджерс, он скончался во сне в своем доме.

Отметим, что последние пять лет актер страдал болезнью Паркинсона. Его сын, Робер Дауни-младший опубликовал пост в своем профиле в Инстаграм, где назвал отца «по-настоящему независимым режиссером и удивительным оптимистом».
- Розмари Роджерс, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами, — обратился актер к его последней жене.

Режиссерскими работами Роберта Дауни-старшего стали «Компания Хьюго» и «Слишком много солнца». Он также ставил три серии «Сумеречной зоны» и снялся в одной, сыграл в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Семьянин» и сериале «Мэтлок». Последней его актерской работой стала комедия «Как украсть небоскреб».

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