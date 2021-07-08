Актер Роберт Дауни-старший умер в 85 лет

Известный американский актер и режиссер Роберт Дауни-старший скончался в возрасте 85 лет в Нью-Йорке. Как сообщила супруга покойного Розмари Роджерс, он скончался во сне в своем доме.
Отметим, что последние пять лет актер страдал болезнью Паркинсона. Его сын, Робер Дауни-младший опубликовал пост в своем профиле в Инстаграм, где назвал отца «по-настоящему независимым режиссером и удивительным оптимистом».
- Розмари Роджерс, вы святая, и наши мысли и молитвы с вами, — обратился актер к его последней жене.
Режиссерскими работами Роберта Дауни-старшего стали «Компания Хьюго» и «Слишком много солнца». Он также ставил три серии «Сумеречной зоны» и снялся в одной, сыграл в фильмах «Ночи в стиле буги», «Магнолия», «Семьянин» и сериале «Мэтлок». Последней его актерской работой стала комедия «Как украсть небоскреб».