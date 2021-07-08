Мать заставила дочь-подростка спать на улице на морозе после насмешек над бездомным

34-летняя мать-одиночка из северо-восточной Англии отправилась на Reddit, чтобы выяснить, не было ли ее решение о воспитании детей слишком суровым.
Субреддит «Am I The A ***** e» - это место, где каждый может опубликовать свою историю и получить ответы и комментарии о том, являются ли они, ну ... черт возьми, пишет yourtango.com.
Под ником coolestthrowaway4 мать опубликовала историю о том, как она преподала дочери ценный урок, которая высмеяла бездомного.
Ее дочь, 16-летняя Жасмин, сняла на видео свою другую дочь, 14-летнюю Джессику, ругающую бездомного, который просто попросил мелочь. «Перестань просить у меня денег», - сказала она. «Вы бы заработали это сами, если бы не были такими чертовски ленивыми и тратили заработанное на вещества».
Когда бездомный продолжил, а затем пожаловался на холод, она ответила: «Да, люди разбивают лагерь для развлечения даже в декабре. Вы не можете жаловаться, вы живете в чей-то праздник».
Ранее в своем посте мать упомянула, что ее муж скончался, когда она была беременна младшей дочерью, а семья еле доживала от зарплаты до зарплаты.
«Дело в том, что я знаю, как тяжело быть на дне общества, - сказала мать, - и мои дочери знают это, поэтому я была в ярости от действий дочери».
Мать приняла меры.Она нашла бездомного, заставила Джессику извиниться перед ним, попросила ее помочь заплатить (20 фунтов стерлингов) за номер в отеле на ночь и записала ее волонтером в продовольственный банк.
Но это не все. Поскольку Джессика была так непреклонна, что в холодные зимние ночи в Англии люди ходят в походы для развлечения, она дала дочери выбор: ночевать в палатке на улице на ночь, или забрать телефон до конца каникул.
Джессика выбрала ночь в палатке.
Ее мать расставила палатку с одеялами и спальником, а Джессику поставила в саду на заднем дворе. Она также повесила табличку на двери спальни Джессики с надписью «Закрыта на праздники» и спала в комнате дочери с ближайшим видом на палатку на случай, если что-то пойдет не так.
Утром Джессика плакала из-за того, как ужасно просыпаться на холодном коврике, а ее сон нарушают птицы.После того, как мать утешила свою дочь, она спросила ее, не хочет ли она делать это каждый день, как должен делать бездомный, и тогда серьезность ее действий действительно поразила.
Однажды днем, вернувшись с работы домой, Джессика готовила большой обед, чтобы пожертвовать бездомным, жившим на дороге возле их дома. Когда пришли сестра и племянник матери, Джессика поговорила со своим двоюродным братом о том, что произошло.
Услышав эту историю, тетя Джессики подумала, что наказание было слишком суровым и что извинений и 20 фунтов было бы достаточно - хотя Джессика закатила глаза и неискренне извинилась, когда сделала это.
Это заставило мать сомневаться в себе, поэтому она опубликовала сообщение на Reddit, чтобы доказать другим редакторам, что на самом деле она не неряха.
Помимо нескольких исключений, которые пытаются утверждать, что наказанием было жестокое обращение с детьми, у редакторов действительно было много проницательных комментариев, которые они могли добавить.
Пользователь ChaosofaMadHatter указал, что мать предоставила дочери выбор, который в конечном итоге стал для Джессики познавательным опытом.
Это прямо противоречит аргументу, что это жестокое обращение с детьми, потому что Джессика выбрала свое наказание и не была вынуждена спать на улице.
Мать также установила палатку и сделала сон Джессики максимально приятным. Просыпаться от холода - это не жестокое обращение с детьми.
Другой пользователь Chance_Historian_333 похвалил материнское воспитание и использовал возможность помочь своему ребенку испытать трудности другого человека.
Именно это и сделала Джессика - она узнала, как тяжело было бездомному.
На самом деле, в этой палатке ей было лучше, чем бездомному, и ее реакция на весь этот опыт - это то, что закрепляет это как момент хорошего воспитания.
Пользователь rocketeerH также похвалил мать за то, что она преподала дочери ценный урок смирения, назвав его «воспитание на высшем уровне».
Может быть, тете Джессики стоит кое-чему научиться и как-нибудь отправиться в поход с сыном.
Потому что, хотя не каждый родительский опыт доставляет удовольствие, это кажется особенно приятным для мамы, которая просто хотела, чтобы ее дочь научилась важности сочувствия.