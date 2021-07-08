«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии
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«Умный офис» от «Ростелекома»: управляй на расстоянии

4:36:577/8/2021
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«Ростелеком» в Сибири предлагает переехать в «Умный офис».

При оформлении «Умного офиса» можно выбрать тариф в зависимости от количества датчиков и устройств

Новый облачный сервис позволит корпоративным клиентам дистанционно управлять служебными помещениями. Услуга подойдет для компаний, заинтересованных в безопасности, контроле и автоматизации процессов энергопотребления.
«Умный офис» — это система беспроводных датчиков и устройств, которая устанавливается в помещении и работает по заданному сценарию. Техническое решение включает в себя датчики задымления, протечки, движения, открытия дверей или окна, а также умные лампочки и розетки. Все комплекты подключаются к контроллеру, который управляет приборами по заданным настройкам и передает данные в личный кабинет заказчика.
С новым сервисом клиент может отслеживать работу электроприборов, настраивать режим освещения, мониторить график температуры и влажности, контролировать безопасность в кабинетах, торговых залах или на складах. Например, датчик дыма в случае пожара оповестит о ЧП звуковым сигналом, отправит сообщение по почте и СМС-уведомление на телефон.
«Наш “Умный офис” позволяет сделать еще один шаг к полной автоматизации процессов управления в отдельно взятом помещении. Зачем думать о том, как работают лампочки или кондиционер, если за тебя это сделают умные устройства? Например, в продовольственном магазине датчики зафиксируют нужную температуру и влажность, умная лампочка отрегулирует освещенность, а умная розетка проконтролирует электропитание приборов отопления и кондиционирования. И все это произойдет удаленно, по сценарию, подходящему для конкретного помещения в конкретное время», — пояснил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».
При оформлении «Умного офиса» можно выбрать тариф в зависимости от количества датчиков и устройств, которые будут установлены. Например, услуга «Умный офис 10» — это один контроллер и до 10 устройств, а «Умный офис 30» — это до трех контроллеров и до 30 устройств. Для подключения к облачной платформе «Ростелекома» потребуется интернет от любого провайдера со скоростью не менее 512 Кбит/с и свободный Ethernet (LAN) порт на сетевом оборудовании.
Узнать подробную информацию об этой и других услугах для корпоративных клиентов можно на сайте и по телефону 8 800 200 30 00.
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Материалы предоставлены пресс-службой ПАО «Ростелеком»

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