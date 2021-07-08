Отдадим собаку для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми

Отдадим большого красивого пса.
Добрый, ласковый, послушный, красивый, молодой. Найден на Васхниле.
Для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми.
Спокойно гуляет на поводке и ездит в машине, не на цепь.
тел. 8-913-479-59-54, Лиза
Спокойно гуляет на поводке и ездит в машине, не на цепь.
Отдадим большого красивого пса.
Добрый, ласковый, послушный, красивый, молодой. Найден на Васхниле.
Для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми.
Спокойно гуляет на поводке и ездит в машине, не на цепь.
тел. 8-913-479-59-54, Лиза
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