Отдадим собаку для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми
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Отдадим собаку для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми

4:47:337/8/2021Фото: Елизавета Бражник
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Спокойно гуляет на поводке и ездит в машине, не на цепь.

собакуа для частного дома
Отдадим собаку для частного дома или квартиры

Отдадим большого красивого пса.
Добрый, ласковый, послушный, красивый, молодой. Найден на Васхниле.
Для частного дома или квартиры, очень добродушный с детьми.
Спокойно гуляет на поводке и ездит в машине, не на цепь.

тел. 8-913-479-59-54, Лиза

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