Коронавирусом можно заболеть в третий раз, заявил врач-вирусолог

Российский врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что у человека есть возможность заболеть коронавирусом в третий раз, причем заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два раза.
- Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — заявил медик.
Он пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного COVID-19 может быть не таким сильным, как после вакцинации, и призвал россиян прививаться.
Сегодня, 8 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за последние сутки еще 734 человека. Выздоровели 21 336 пациентов.