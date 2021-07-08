Коронавирусом можно заболеть в третий раз, заявил врач-вирусолог
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Коронавирусом можно заболеть в третий раз, заявил врач-вирусолог

4:47:267/8/2021Фото: pixabay
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Причем, заболевание будет протекать гораздо тяжелее, чем в первых двух случаях.

Коронавирусом можно переболеть несколько раз
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Российский врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что у человека есть возможность заболеть коронавирусом в третий раз, причем заболевание может протекать гораздо тяжелее, чем в первые два раза.

- Сейчас поступают люди, которые болеют третий раз. Вирус настолько обходит иммунный барьер, что спокойно заражает второй и третий раз. Зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два, — заявил медик.

Он пояснил, что иммунный ответ на инфекцию после перенесенного COVID-19 может быть не таким сильным, как после вакцинации, и призвал россиян прививаться.

Сегодня, 8 июля, оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса сообщил о новых зараженных. Так, за последние сутки, в России выявили 24 818 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались за последние сутки еще 734 человека. Выздоровели 21 336 пациентов.

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