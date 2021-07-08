Мэр Москвы разрешил ходить в летние кафе без QR-кода

В Москве после резкого всплеска роста заболеваемости коронавирусом наступило затишье. Меры по ограничению посещения массовых мероприятий и введение обязательной вакцинации сделали свое дело - ситуация с коронавирусом начала понемногу стабилизироваться. Это позволяет пока повременить с введением дополнительных ограничений. Вакцинация в столице пошла более быстрыми темпами — ежедневно прививаются около 100 тысяч человек. На этом фоне Сергей Собянин разрешил летним верандам и кафе на открытом воздухе до 1 августа обслуживать клиентов, не имеющих QR-кодов.
- Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности, — написал глава города в личном блоге.
Ответственность москвичей повысилась — они стали более серьезно подходить к соблюдению норм в общественных местах и в транспорте. Это позволило смягчить требования к некоторым предприятиям общепита и открыть по их просьбе находящиеся на открытых местах кафе и веранды.
- Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа, — отметил мэр столицы.
В последние сутки в Москве выявили чуть более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.