"Держи прививку": в Москве бомж воткнул в спину прохожего шприц
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"Держи прививку": в Москве бомж воткнул в спину прохожего шприц

5:03:157/8/2021Фото: pixabay
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Бездомный разозлился на то, что мужчина не дал ему денег.

Бездомный напал на прохожего

Пугающее ЧП случилось накануне в Москве. Все произошло в районе Солнцево. Там, 35-летний местный житель Евгений зашел в магазин за продуктами. На выходе он столкнулся с несколькими бездомными, которые просили у него мелочь. Он им отказал и пошел дальше. Но один из бомжей начал крайне настойчиво просить деньги, но Евгений снова отказал. Тогда он услышал «Тогда держи прививку» и почувствовал боль в спине. Когда он дотянулся до места, которое болело рукой, то понял, что у него из спины торчит шприц. Он его вытащил, а бомж в этот момент убежал. Мужчина вызывал полицию и написал заявление.

После этого он обратился в больницу, медики его обследовали и ничего не выявили. Но врачи предупредили мужчину, что некоторые заболевания могут проявляться в течение полугода. Ему остается только надеяться на благополучный исход. А бомжа все еще ищут.

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