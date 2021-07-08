За оскорбления и угрозы главе Роспотребнадзора задержан житель Калининграда

Полицейскими Калининграда задержан 38-летний местный житель, который в соцсетях оскорблял и угрожал главе регионального Роспотребнадзора. Причиной недовольства задержанного стали антиковидные меры, введенные в городе, об этом рассказали в пресс-службе УМВД Калининградской области.
- Как установили полицейские, злоумышленник разместил в социальной сети видеоролик, в котором с использованием нецензурных слов и выражений высказывал угрозы в адрес главы регионального Роспотребнадзора из-за вынесения ею постановления о проведении антиковидных мероприятий. Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержан 38-летний ранее судимый житель Калининграда, - говорится в сообщении пресс-службы.
Уголовное дело по статье за оскорбление представителя власти заведено в отношении недовольного ограничениями жителя Калининграда. Ему избрана мера принуждения — обязательство о явке.