Средства от мошки: какие самые эффективные?
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08.07
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Средства от мошки: какие самые эффективные?

7:20:177/8/2021Фото: pixabay
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Для совсем радикального метода покупают шляпы с сеткой на всю голову и москитные костюмы.

мошка
Мошкара бывает не только назойливой, но и очень кусачей

В середине лета мошкары становится очень много. В зависимости от региона и расположения дома - в центре города или в деревне - ее бывает разное количество, но это всегда очень назойливо и неприятно, а к тому же и ее укусы очень болезненны.

От укуса мошки появляются сильные отеки и боль. Шишки не проходят по нескольку дней и сильно зудят.

Мошка в отличие от комаров, дневное насекомое. Она может "доставать" с утра и до вечера. Пользоваться постоянно химическими средствами - вредно для кожи, да и нет такого средства, которого хватало бы надолго.

Тогда приходят на помощь старинные бабушкины рецепты и натуральные ингредиенты. Ими, по крайней мере, не получишь отравления для организма.

Самый известный способ - это ваниль или ванилин. Она разводится водой или водкой, натуральную можно растворить в креме. Наносится на кожу и отпугивает мошку. Ванилин в воде безопасен даже для малышей, но растворяется лучше в водке.

Хорошо помогают эфирные масла. Их не получится развести в воде. Можно наносить точечно на кожу, или тоже добавить в крем. Помогает особенно масло гвоздики.

Бабушки в деревнях разводят тройной одеколон водой и натираются им. Он тоже содержит резко пахнущие эфирные масла и подходит для отпугивания мошки.

Для совсем радикального метода покупают шляпы с сеткой на всю голову и москитные костюмы.

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