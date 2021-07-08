Без микрофона остался глава Новосибирского района Андрей Михайлов и его подчиненные

На очередном заседании Совета депутатов Новосибирского района не приняли изменения в бюджет. Единорос Серей Зубков сообщил, что на последней сессии большинством голосов было отклонено решение по изменению бюджета. Он считает, что «таким образом» принять бюджет будет невозможно, поскольку объявленные главой района Андреем Михайловым изменения касаются материальных ценностей, а не инфраструктурной работы.
Примечательно, что часть вопросов были спокойно приняты, в том числе внесение изменений в границы территории Новосибирского района из-за передачи части земли наукограду Кольцово для строительства синхротрона.
А вот против изменений в бюджет выступили как единроссы и коммунисты, так и ЛДПР, «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров. По словам Зубкова, руководство районе не пошло навстречу их инициативе по созыву внеочередной сессии райсовета, сообщает Тайга.инфо.
Среди прочих изменений было выделение 637 тыс. руб. на приобретение микрофонов администрации в актовый зал. Депутаты узнали, что микрофоны, которые есть сейчас в актовом зале, приобретены буквально летом прошлого года.
Напомним, в 2011 году Михайлова назначили на должность заместителя главы Бердска по экономике. После ареста Ильи Потапова он временно исполнял обязанности главы города.