Коронавирус заражает и размножается через слюну, открытие ученых

В Бразилии исследователи из Медицинской школы Университета Сан-Паулу (FM-USP) обнаружили, что SARS-CoV-2 инфицирует и размножается в слюнных железах.
Анализ образцов трех типов слюнных желез, полученных во время минимально инвазивной процедуры вскрытия, проведенной у пациентов, умерших от осложнений COVID-19 в Hospital das Clínicas, больничном комплексе FM-USP, показал, что ткани, специализирующиеся на производстве и выделении слюны, служат резервуарами для нового коронавируса, пишет medicalxpress.com.
Исследование было поддержано FAPESP и опубликовано в статье, опубликованной в Journal of Pathology.
Исследователи заявили, что это открытие помогает объяснить, почему вируса так много в слюне, и позволило ученым разработать диагностические тесты на основе слюны для COVID-19.
«Это первый отчет о способности респираторного вируса инфицировать и размножаться в слюнных железах. До сих пор считалось, что только вирусы, вызывающие широко распространенные заболевания, такие как герпес, используют слюнные железы в качестве резервуаров. Это открытие может помочь объяснить, почему SARS-CoV -2 настолько заразителен », - сказал Бруно Фернандес Матук, доктор философии. кандидат стоматологической школы USP и первый автор статьи, сказала Агенсия ФАПЕСП.
Предыдущее исследование той же группы уже продемонстрировало присутствие РНК SARS-CoV-2 в ткани пародонта пациентов, умерших от COVID-19 .
Поскольку SARS-CoV-2 очень заразен по сравнению с другими респираторными вирусами, они выдвинули гипотезу о том, что он может реплицироваться в клетках слюнных желез и, следовательно, присутствовать в слюне, не контактируя с выделениями из носа и легких. Предыдущие исследования обнаружили рецепторы ACE2 в протоках слюнных желез. Белок-шип в SARS-CoV-2 связывается с ACE2, чтобы проникать в клетки и инфицировать их. Совсем недавно другие исследовательские группы провели исследования на животных, показавшие, что другие рецепторы, помимо ACE2, такие как трансмембранная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2) и фурин, оба из которых присутствуют в слюнных железах, являются мишенями для SARS-CoV-2.
Чтобы проверить эту гипотезу на людях, было проведено вскрытие под ультразвуковым контролем 24 пациентов, умерших от COVID-19, со средним возрастом 53 года, для извлечения образцов ткани из околоушных, поднижнечелюстных и малых слюнных желез.
Эти образцы ткани были представлены молекулярного анализа (RT-PCR), который обнаружил присутствие вируса в более чем на две трети. Иммуногистохимия - форма иммуноокрашивания, при которой антитела связываются с антигеном в образце ткани, активируется краситель, и антиген затем можно увидеть под микроскопом - также продемонстрировала присутствие вируса в ткани. Наконец, исследование под электронным микроскопом выявило не только присутствие вируса, но также его репликацию в клетках и тип органелл, которые он использует для репликации.
«Мы наблюдали скопление нескольких вирусов в клетках слюнных желез , что показало, что они там реплицируются. Они не находились в этих клетках пассивно», - сказал Матук.
Рот как прямая точка входа
Теперь исследователи планируют выяснить, может ли рот быть прямым источником проникновения SARS-CoV-2, учитывая, что ACE2 и TMPRSS2 обнаруживаются в различных частях полости, а также в ткани десен и слизистой оболочке рта. Кроме того, у рта большая площадь контакта, чем у носовой полости, которая широко считается основным путем проникновения вируса.
«Мы собираемся сотрудничать с исследователями из Университета Северной Каролины в США, чтобы составить карту распределения этих рецепторов во рту и количественно оценить репликацию вирусов в тканях полости рта», - сказал Луис Фернандо Ферраз да Силва, профессор FM- USP и главный исследователь проекта.
«Рот может быть жизнеспособной средой для прямого попадания вируса в организм», - сказал Матук.
Другая идея - выяснить, есть ли у пожилых людей больше рецепторов ACE2 во рту, чем у молодых, учитывая уменьшение слюнной секреции с возрастом. Тем не менее, исследователи обнаружили высокую вирусную нагрузку даже у пожилых пациентов, у которых меньше слюнной ткани.
«У этих пациентов почти не было слюнной ткани, только жировая ткань. Даже в этом случае вирусная нагрузка была относительно высокой», - сказал Матук.