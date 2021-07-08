Суперштамм коронавируса может появиться в России, заявил эксперт

Доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов считает, что может возникнуть новая мутация коронавируса – суперштамм, от которого нет пока ни лечения, ни тем более новой вакцины. И так как возникновение новых вариантов зависит от количества заболевших людей, предотвратить циркуляцию вируса можно при помощи тотальной вакцинации.
- Вакцинирование предотвращает циркуляцию вируса в популяции, и игра природы, которая кончается хитроумными вирусными вариантами, затрудняется, — рассказал врач в интервью радио Sputnik.
А если прекратить эту игру природы, то появления новых штаммов можно избежать. Например, индийский штамм наделал много шума, а по сути, это тот же коронавирус. Просто он стал более заразным. Препараты против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут действовать, но слабее.