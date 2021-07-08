Огромный дуб проломил стену в комнату 5-месячного ребенка: Инцидент попал на видео
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Огромный дуб проломил стену в комнату 5-месячного ребенка: Инцидент попал на видео

5:29:407/8/2021Фото: Кортни Бухгольц
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Чудовищное происшествие зафиксировала радио-няня.

Дуб проломил стену дома


Один из июльских вечеров закончился для американки Кортни кошмаром. Сначала все шло хорошо – она уложила сына спать, вместе с мужем села к телевизору, чтобы посмотреть фильм. Женщина слышала, что на улицу бушует сильный ветер, но не придала этому значения. А через несколько минут она услышала сильный грохот. Сначала она подумала. Что это гром из-за молнии, но потом она обратила внимание на экран своего телефона. Который был подключен к радио-няне и обомлела от ужаса – на кроватку ее 5-месячного сына упал огромный дуб.

Они с мужем побежали в детскую и услышали плач ребенка и обрадовались – их сын был жив. Через обломки они пробрались к ребенку, схватили его и выбежали из комнаты. К счастью, ребенок не получил травм.

Отметим, что упавший дуб принадлежал соседу американки. Теперь женщина ждет возмещения ущерба от страховой компании.


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