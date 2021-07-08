Признаки инсульта можно увидеть за 10 лет до болезни: симптомы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Признаки инсульта можно увидеть за 10 лет до болезни: симптомы

9:45:467/8/2021,SHAUN ВУЛЛЕРФото: pixabay.com
0

Возраст, высокое кровяное давление, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, диабет, фибрилляция предсердий, семейный анамнез и перенесенный ранее инсульт или ТИА (мини-инсульт) - все это факторы риска развития инсульта.

Анализ показал, что их результаты в тестах стали отличаться от показателей тех, кто не перенес инсульт за десять лет до этого события

Голландские эксперты изучили данные 14 712 человек, за которыми наблюдали в течение 30 лет.
Каждый доброволец прошел серию психологических и физических тестов и судебно-медицинское интервью.
Показатели будущих пациентов, перенесших инсульт, начали ухудшаться за десять лет до события.
Одно исследование показало, что люди проявляют явные признаки надвигающегося инсульта за десять лет до того, как он случится.

У них более быстрое снижение умственных способностей и снижение способности выполнять повседневные задачи, такие как банковское дело и приготовление пищи.

Обнаружение этих ранних сигналов может позволить пациентам снизить свой риск, приняв более здоровый образ жизни или пробуя новые лекарства.
Исследователи из Университета Erasmus MC в Роттердаме изучили данные 14 712 человек, за которыми наблюдали до 28 лет.

Каждый прошел серию психологических и физических тестов и судебно-медицинское интервью в начале исследования и каждые несколько лет на протяжении всего исследования.

Это включало тесты на память, беглость речи, время реакции и оценку их способности мыть, готовить, убирать и управлять своими финансами.
В течение периода исследования 1662 участника перенесли первый инсульт в среднем в возрасте 80 лет.

Анализ показал, что их результаты в тестах стали отличаться от показателей тех, кто не перенес инсульт за десять лет до этого события.

Различия в их способности выполнять базовые и сложные повседневные задачи возникли за два-три года до инсульта.

Женщины, люди с меньшей академической квалификацией и люди с геном, связанным с болезнью Альцгеймера, оказались в группе наибольшего риска.

После этого события работоспособность пострадавших от инсульта продолжала падать быстрее.

Доктор Алис Хешматолла сказал: «Наши результаты показали, что будущие пациенты с инсультом начинают отклоняться от контроля без инсульта за 10 лет до острого события, предполагая, что люди с когнитивным и функциональным снижением подвержены более высокому риску инсульта и являются возможными кандидатами на него».

Доктор Хешматолла сказал, что результаты показывают, что вредные физические изменения происходят в мозге на годы вперед.

Она добавила: «Ускоренное снижение познавательной способности и повседневного функционирования до инсульта предполагает, что люди с будущим инсультом страдают от накопления внутримозговых повреждений за годы до острого события, такого как болезнь мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация и воспаление».

Ежегодно около 100 000 человек в Великобритании переносят инсульт, а по всей стране выживают 1,2 миллиона человек.

В исследовании, опубликованном в Журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии, не рассматривались различия ни в типах инсульта, ни в их степени тяжести.

ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА

Есть два основных вида инсульта:


1. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ


Ишемический инсульт, на который приходится 80 процентов инсультов, возникает, когда есть закупорка кровеносного сосуда, которая не позволяет крови достичь части мозга.


2. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ


Более редкий геморрагический инсульт возникает, когда кровеносный сосуд лопается, переполняя часть мозга слишком большим количеством крови, в то же время лишая другие области адекватного кровоснабжения.


Это может быть результатом АВМ или артериовенозной мальформации (аномального скопления кровеносных сосудов) в головном мозге.


Тридцать процентов страдающих субарахноидальным кровоизлиянием умирают, не дойдя до больницы. Еще 25% умирают в течение 24 часов. А 40 процентов выживших умирают в течение недели.


ФАКТОРЫ РИСКА


Возраст, высокое кровяное давление, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, диабет, фибрилляция предсердий, семейный анамнез и перенесенный ранее инсульт или ТИА (мини-инсульт) - все это факторы риска развития инсульта.


СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА



  • Внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела.
  • Внезапное замешательство, проблемы с речью или пониманием.
  • Внезапные проблемы со зрением или помутнение зрения в одном или обоих глазах.
  • Внезапные проблемы при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.
  • Внезапная сильная головная боль без известной причины.

РЕЗУЛЬТАТЫ


Из примерно трех из четырех человек, переживших инсульт, многие имеют пожизненную инвалидность.


Это включает в себя трудности при ходьбе, общении, еде и выполнении повседневных задач или работы по дому.


ЛЕЧЕНИЕ


Оба потенциально смертельны, и пациентам требуется хирургическое вмешательство или лекарство под названием tPA (тканевый активатор плазминогена) в течение трех часов, чтобы спасти их.


Источник: dailymail.co.uk

Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Это случилось два месяца назад: что заподозрили у Меньшова
К чему привели откровения Прокловой: памятники Табакова рушат
инсультсимптомы инсульта
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Знаете как определить инсульт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Признаки инсульта можно увидеть за 10 лет до болезни: симптомы
9:45:46 7/8/2021
Признаки инсульта можно увидеть за 10 лет до болезни: симптомы
Коронавирус заражает и размножается через слюну, открытие ученых
9:30:50 7/8/2021
Коронавирус заражает и размножается через слюну, открытие ученых
БердскНочной поджог Mazda в Бердске попал на видео: Полиция возбудила уголовное дело
9:27:45 7/8/2021
Ночной поджог Mazda в Бердске попал на видео: Полиция возбудила уголовное дело
Благоприятные виды работ на даче по лунному календарю на выходные 10-11 июля 2021 года
9:20:27 7/8/2021
Благоприятные виды работ на даче по лунному календарю на выходные 10-11 июля 2021 года
Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года
9:13:34 7/8/2021
Юпитер в трине с Меркурием сделают трех знаков зодиака несказанно удачливыми с 8 по 21 июля 2021 года
Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020
9:06:08 7/8/2021
Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера сборной РФ по футболу после провала на Евро-2020
Мать заставила дочь-подростка спать на улице на морозе после насмешек над бездомным
8:44:10 7/8/2021
Мать заставила дочь-подростка спать на улице на морозе после насмешек над бездомным
Подробности смертельного ДТП с самокатом: Погиб 5-летний мальчик из многодетной семьи в новосибирском Академгородке
8:43:37 7/8/2021
Подробности смертельного ДТП с самокатом: Погиб 5-летний мальчик из многодетной семьи в новосибирском Академгородке
Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"
8:28:18 7/8/2021
Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"
Чем нужно накормить мужа в день Петра и Павла 12 июля 2021 года для счастливой семейной жизни?
8:27:47 7/8/2021
Чем нужно накормить мужа в день Петра и Павла 12 июля 2021 года для счастливой семейной жизни?