Признаки инсульта можно увидеть за 10 лет до болезни: симптомы

Голландские эксперты изучили данные 14 712 человек, за которыми наблюдали в течение 30 лет.
Каждый доброволец прошел серию психологических и физических тестов и судебно-медицинское интервью.
Показатели будущих пациентов, перенесших инсульт, начали ухудшаться за десять лет до события.
Одно исследование показало, что люди проявляют явные признаки надвигающегося инсульта за десять лет до того, как он случится.
У них более быстрое снижение умственных способностей и снижение способности выполнять повседневные задачи, такие как банковское дело и приготовление пищи.
Обнаружение этих ранних сигналов может позволить пациентам снизить свой риск, приняв более здоровый образ жизни или пробуя новые лекарства.
Исследователи из Университета Erasmus MC в Роттердаме изучили данные 14 712 человек, за которыми наблюдали до 28 лет.
Каждый прошел серию психологических и физических тестов и судебно-медицинское интервью в начале исследования и каждые несколько лет на протяжении всего исследования.
Это включало тесты на память, беглость речи, время реакции и оценку их способности мыть, готовить, убирать и управлять своими финансами.
В течение периода исследования 1662 участника перенесли первый инсульт в среднем в возрасте 80 лет.
Анализ показал, что их результаты в тестах стали отличаться от показателей тех, кто не перенес инсульт за десять лет до этого события.
Различия в их способности выполнять базовые и сложные повседневные задачи возникли за два-три года до инсульта.
Женщины, люди с меньшей академической квалификацией и люди с геном, связанным с болезнью Альцгеймера, оказались в группе наибольшего риска.
После этого события работоспособность пострадавших от инсульта продолжала падать быстрее.
Доктор Алис Хешматолла сказал: «Наши результаты показали, что будущие пациенты с инсультом начинают отклоняться от контроля без инсульта за 10 лет до острого события, предполагая, что люди с когнитивным и функциональным снижением подвержены более высокому риску инсульта и являются возможными кандидатами на него».
Доктор Хешматолла сказал, что результаты показывают, что вредные физические изменения происходят в мозге на годы вперед.
Она добавила: «Ускоренное снижение познавательной способности и повседневного функционирования до инсульта предполагает, что люди с будущим инсультом страдают от накопления внутримозговых повреждений за годы до острого события, такого как болезнь мелких сосудов головного мозга, нейродегенерация и воспаление».
Ежегодно около 100 000 человек в Великобритании переносят инсульт, а по всей стране выживают 1,2 миллиона человек.
В исследовании, опубликованном в Журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии, не рассматривались различия ни в типах инсульта, ни в их степени тяжести.
ПРИЧИНЫ ИНСУЛЬТА
Есть два основных вида инсульта:
1. ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Ишемический инсульт, на который приходится 80 процентов инсультов, возникает, когда есть закупорка кровеносного сосуда, которая не позволяет крови достичь части мозга.
2. ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
Более редкий геморрагический инсульт возникает, когда кровеносный сосуд лопается, переполняя часть мозга слишком большим количеством крови, в то же время лишая другие области адекватного кровоснабжения.
Это может быть результатом АВМ или артериовенозной мальформации (аномального скопления кровеносных сосудов) в головном мозге.
Тридцать процентов страдающих субарахноидальным кровоизлиянием умирают, не дойдя до больницы. Еще 25% умирают в течение 24 часов. А 40 процентов выживших умирают в течение недели.
ФАКТОРЫ РИСКА
Возраст, высокое кровяное давление, курение, ожирение, малоподвижный образ жизни, диабет, фибрилляция предсердий, семейный анамнез и перенесенный ранее инсульт или ТИА (мини-инсульт) - все это факторы риска развития инсульта.
СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА
- Внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела.
- Внезапное замешательство, проблемы с речью или пониманием.
- Внезапные проблемы со зрением или помутнение зрения в одном или обоих глазах.
- Внезапные проблемы при ходьбе, головокружение, потеря равновесия или координации.
- Внезапная сильная головная боль без известной причины.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Из примерно трех из четырех человек, переживших инсульт, многие имеют пожизненную инвалидность.
Это включает в себя трудности при ходьбе, общении, еде и выполнении повседневных задач или работы по дому.
ЛЕЧЕНИЕ
Оба потенциально смертельны, и пациентам требуется хирургическое вмешательство или лекарство под названием tPA (тканевый активатор плазминогена) в течение трех часов, чтобы спасти их.
Источник: dailymail.co.uk