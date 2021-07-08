1 млн рублей за фиктивных детей получила россиянка: Она придумала роды и погасила долги
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1 млн рублей за фиктивных детей получила россиянка: Она придумала роды и погасила долги

6:24:207/8/2021Фото: Pixabay
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Документы о рождении детей омичка получила благодаря лжесвидетельнице, подтверждавшей, что аферистка рожала сына и дочь у себя дома.

За полученные обманным путем деньги на придуманных детей, омичка может сесть на шесть лет в колонию

Несуществующие домашние роды были сфальсифицированы в 2014 году жительницей Омской области.

Предприимчивая женщина нашла свидетельницу, подтвердившую в ЗАГСе рождение сына и дочки, которых не было и в помине, и получила на них свидетельства о рождении. Документы о рождении детей омичка получила благодаря лжесвидетельнице, подтверждавшей, что аферистка рожала сына и дочь у себя дома.

По документам, оформленным незаконно, она стала обладательницей материнского капитала в размере более 450 тысяч рублей и погасила долг за кредит, взятый на покупку дома в Кормиловском районе. Кроме того, омичка получила из федерального и регионального бюджетов пособия на сумму, превышающую 570 тысяч рублей.

По данным эпизодам ей предъявили обвинения в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК), мошеннице грозит до шести лет лишения свободы.

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