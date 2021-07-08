Россиян предупредили о смертельном осложнении коронавируса из-за жары

Смертельными для пациентов с COVID-19 могут оказаться осложнения при жаркой погоде. Как рассказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, особенно подвергаются опасности пожилые люди.
"Жара и ковид - это очень плохое сочетание. Еще раз говорю, если нетяжелое течение ковида, которое мы можем контролировать, не является в данном случае проблемой, то осложнения, связанные с жарой, могут быть фатальными и бывают фатальными для пожилых пациентов. Поэтому, чтобы минимизировать факторы риска, нужно вакцинироваться", - сообщил Проценко.
В Коммунарке лежит большое количество пожилых пациентов, поступивших с легким течением коронавируса, но в тяжелом состоянии, связанным с жарой, обезвоживанием. У них есть риск тромбоза. Ковид в целом протекает с повышенным тромбообразованием.
"Я думаю, что когда у нас завершится этап вакцинации, то мы станем сильнее, и вирус ослабеет... Надеюсь, что следующей волны не будет", - считает врач.
В конце июня в Москве стояла аномальная жара. Такая же погода накрыла Западную Сибирь в начале июля.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, сколько человек в Новосибирской области заразились коронавирусом после вакцинации и как протекает у них болезнь.