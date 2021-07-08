Огурцы цветут, а завязи нет: чем подкормить огурцы - зола, навоз и другие методы
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Огурцы цветут, а завязи нет: чем подкормить огурцы - зола, навоз и другие методы

8:20:267/8/2021Фото: pixabay
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Разберемся в причинах отсутствия завязи и методах по исправлению ситуации.

цветок, желтый, огурец
Подкормки огурцам много не требуется

Очень часто начинающих огородников касается проблема пустоцвета огурцов. Это когда огуречные  плети цветут, но зявязь не образовывается. В чем причина и что делать?

Причин может быть несколько:

Слишком влажная почва. Попробуйте перестать поливать огурцы. Как только листья начнут немного вянуть, растение сразу выбросит женские цветки, которые обязательно дадут завязь. Если так и случилось - отрегулируйте режим полива.

Слишком свежие семена. Не рекомендуется сеять на рассаду семена, которым не больше года. Такие семена будут давать преимущественно мужские цветки - те самые пустоцветы. Приобретайте семена, которым 2-3 года.

Нет опыления. Если так случилось, что огурцы растут в теплице и нет внутри насекомых, то может случиться так, что огурцы нормально цветут женскими цветами, а опылять их некому. Либо оставляйте теплицу открытой и привлекайте туда насекомых, либо опыляйте сами, проходя, например с метелкой для уборки пыли, по цветам.

Очень жарко. Слишком высокая температура стерилизует пыльцу. Опыление если и происходит - завязи не будет.

Первые цветы. Первые цветы, появившиеся на плетях огурцов, всегда пустоцветы. Позже пойдут нормальные женские цветы. Прищипните макушку плети - боковые отростки все будут с женскими цветками.

Не хватает питательных веществ. Если в земле слишком много азота, то растение будет наращивать зеленую массу и не будет плодоносить.

Исправить ситуацию можно обычным раствором древесной золы. Либо воспользуйтесь суперфосфатом: на ведро воды - 2 столовых ложки.

Коровяк разводят из расчета - 0,5 кг навоза на ведро воды. Расход - 1 литр на куст.

Птичий помет разводят 1 к 15, настаивают трое суток, потом поливают из расчета - 1 литр на куст.

Борная кислота с сахаром (для привлечения насекомых и подкормки): на ведро воды 5 гр борной кислоты, 10 кристалликов марганцовки, 50 гр сахара. Расход - литр на куст.

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