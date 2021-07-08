Огурцы цветут, а завязи нет: чем подкормить огурцы - зола, навоз и другие методы

Очень часто начинающих огородников касается проблема пустоцвета огурцов. Это когда огуречные плети цветут, но зявязь не образовывается. В чем причина и что делать?
Причин может быть несколько:
Слишком влажная почва. Попробуйте перестать поливать огурцы. Как только листья начнут немного вянуть, растение сразу выбросит женские цветки, которые обязательно дадут завязь. Если так и случилось - отрегулируйте режим полива.
Слишком свежие семена. Не рекомендуется сеять на рассаду семена, которым не больше года. Такие семена будут давать преимущественно мужские цветки - те самые пустоцветы. Приобретайте семена, которым 2-3 года.
Нет опыления. Если так случилось, что огурцы растут в теплице и нет внутри насекомых, то может случиться так, что огурцы нормально цветут женскими цветами, а опылять их некому. Либо оставляйте теплицу открытой и привлекайте туда насекомых, либо опыляйте сами, проходя, например с метелкой для уборки пыли, по цветам.
Очень жарко. Слишком высокая температура стерилизует пыльцу. Опыление если и происходит - завязи не будет.
Первые цветы. Первые цветы, появившиеся на плетях огурцов, всегда пустоцветы. Позже пойдут нормальные женские цветы. Прищипните макушку плети - боковые отростки все будут с женскими цветками.
Не хватает питательных веществ. Если в земле слишком много азота, то растение будет наращивать зеленую массу и не будет плодоносить.
Исправить ситуацию можно обычным раствором древесной золы. Либо воспользуйтесь суперфосфатом: на ведро воды - 2 столовых ложки.
Коровяк разводят из расчета - 0,5 кг навоза на ведро воды. Расход - 1 литр на куст.
Птичий помет разводят 1 к 15, настаивают трое суток, потом поливают из расчета - 1 литр на куст.
Борная кислота с сахаром (для привлечения насекомых и подкормки): на ведро воды 5 гр борной кислоты, 10 кристалликов марганцовки, 50 гр сахара. Расход - литр на куст.