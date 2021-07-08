Они рыдали от горя: В Москве простились с умершим от коронавируса актером и режиссером Владимиром Меньшовым

В Доме кино закончилась гражданская панихида по Владимиру Меньшову, скончавшемуся от коронавируса. До последнего никто не знал, сможет ли его вдова Вера Алентова прийти на похороны, она также переболела коронавирусом и лежала в больнице.
В среду актрису выписали и она смогла проститься с супругом. Дочь Меньшовых — Юлия заранее предупредила, что они с мамой не будут комментировать уход родного человека.
- После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни звонят мне и маме, а завтра придут на похороны. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Профессиональная необходимость делать новости не должна перечеркивать человеческое начало и уважение к горю, — поделилась телеведущая в личном блоге.
На панихиде мать и дочь не скрывали своих чувств — они рыдали от горя по потере своего любимого отца и мужа.
- Казалось, что Вера Валентиновна плохо себя чувствовала, — поделился со «СтарХитом» очевидец. — Она рыдала, ей приносили воду. Очень тяжело было смотреть на нее.
В конце церемонии Вера Алентова подошла к гробу с телом любимого человека и несколько минут молча смотрела на него, в этот момент многие не смогли сдержать слез.
- Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович... Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ежкин кот!» — написала Юлия Меньшова в Instagram.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 июля не стало Владимира Меньшова, который боролся с коронавирусом и не смог справиться с болезнью.