Они рыдали от горя: В Москве простились с умершим от коронавируса актером и режиссером Владимиром Меньшовым
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Они рыдали от горя: В Москве простились с умершим от коронавируса актером и режиссером Владимиром Меньшовым

6:51:347/8/2021Фото: "СтарХит"
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До последнего никто не знал, сможет ли его вдова Вера Алентова прийти на похороны, она также переболела коронавирусом и только что выписалась из больницы.

Вера Алентова смогла прийти на похороны мужа, днем ранее выписавшись из клиники
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В Доме кино закончилась гражданская панихида по Владимиру Меньшову, скончавшемуся от коронавируса. До последнего никто не знал, сможет ли его вдова Вера Алентова прийти на похороны, она также переболела коронавирусом и лежала в больнице.

В среду актрису выписали и она смогла проститься с супругом. Дочь Меньшовых — Юлия заранее предупредила, что они с мамой не будут комментировать уход родного человека.

- После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни звонят мне и маме, а завтра придут на похороны. Пожалуйста, оставайтесь людьми. Профессиональная необходимость делать новости не должна перечеркивать человеческое начало и уважение к горю, — поделилась телеведущая в личном блоге.

На панихиде мать и дочь не скрывали своих чувств — они рыдали от горя по потере своего любимого отца и мужа.

- Казалось, что Вера Валентиновна плохо себя чувствовала, — поделился со «СтарХитом» очевидец. — Она рыдала, ей приносили воду. Очень тяжело было смотреть на нее.

В конце церемонии Вера Алентова подошла к гробу с телом любимого человека и несколько минут молча смотрела на него, в этот момент многие не смогли сдержать слез.

- Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам. И местом твоего упокоения станет кладбище, куда совсем мальчишкой ты приходил и, замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович... Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: «Ежкин кот!» — написала Юлия Меньшова в Instagram.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 5 июля не стало Владимира Меньшова, который боролся с коронавирусом и не смог справиться с болезнью.

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