Благоприятные виды работ на даче по лунному календарю на выходные 10-11 июля 2021 года
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Благоприятные виды работ на даче по лунному календарю на выходные 10-11 июля 2021 года

9:20:277/8/2021Фото: pxhere
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В июле новолуние пройдет в созвездии Рака 10 числа. Как раз выходные 10 и 11 июля 2021 года выпадают на этот неблагоприятный период. Но чем то же можно заниматься, чтобы не запускать огород?

ягоды
В июле идет активный сбор ягод

Как уже все мы знаем, луна оказывает влияние на все живое, в том числе на растения на наших огородах и дачных участках. В каждый лунный день есть свои рекомендованные и не рекомендованные виды работ. Также известно, что новолуние и полнолуние, а также ближайшие к ним сутки являются неблагоприятными периодами для ведения огорода и сада

В июле новолуние пройдет в созвездии Рака 10 числа. Как раз выходные 10 и 11 июля 2021 года выпадают на этот неблагоприятный период. Но чем то же можно заниматься, чтобы не запускать огород? Особенно актуальная эта информация для тех, кто посещает дачу только по выходным.

Спасет ситуацию то, что луна расположится в 10 июля в Раке - это очень плодородный знак. 11 июля Луна перейдет в созвездие Льва - он неплодородный, но определенные виды работ все равно можно делать.

Что делать благоприятно 10 июля?


Что делать благоприятно 11 июля?


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