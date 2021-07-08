Экс-мэр Бердска Терепа занял пост лишенного депутатских полномочий Морозова в заксобрании Новосибирской области
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Экс-мэр Бердска Терепа занял пост лишенного депутатских полномочий Морозова в заксобрании Новосибирской области

6:37:407/8/2021Фото: zsnso.ru
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У Александра Морозова, обвиняемого в мошенничестве, забрали депутатский мандат. И должность главы депутатского комитета по строительству оказалось вакантным.

Сессия заксобрания НСО прошла 8 июля

Сессия заксобрания Новосибирской области 8 июля приняла решения о кадровых перестановках в региональном парламенте.

По словам зампредседателя регионального парламента Валерий Ильенко, на заседании комиссии по депутатской этике было рассмотрено заявление депутата Александра Морозова о прекращении им депутатских полномочий. Сессия поддержала решение комиссии. Таким образом, полномочия  Морозова прекращены досрочно на основании его письменной просьбе.

Морозов выведен из состава комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и освобожден от должности председателя комитета.

Как сообщал первый вице-спикер Андрей Панфёров, на основании личного заявления депутата Александра Терепы, он освобожден от должности главы депутатского комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям. Бывший мэр Бердска Терепа выведен из состава аграрного комитета и избран в состав строительного комитета.

В перерыве сессии состоялось заседание комитета, на котором единогласно проголосовал за избрание Александра Терепы, нынешнего руководителя регионального отдела Пенсионного фонда, на должность председателя комитета по строительству, сообщили в четверг в пресс-службе заксобрания.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о грядущих кадровых перестановках в региональном парламенте стало известно накануне. Александр Морозов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при получении гранта подконтрольной ему компании "Коченевский мясокомбинат".

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