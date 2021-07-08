Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"
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Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"

8:28:187/8/2021Фото: © AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
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У актрисы уже есть ребенок — 7-летняя девочка, дочь журналиста из Франции Ромена Дориака, а для ее супруга ребенок станет первым.

Скарлетт Йоханссон пыталась скрыть свою вторую беременность от публики

О беременности актрисы Скарлетт Йоханссон стало известно от Page Six, который ссылается на собственные источники. Актриса и ее супруг комик Колин Жост пытались до последнего сохранить появление на свет малыша в тайне, однако секрет перестал быть таковым.

- Скарлетт должна родить скоро. Насколько я знаю, она и Колин в восторге, — поделился информацией источник.

- Скарлетт хранит свое интересное положение в секрете. И все это время вела себя очень осторожно, — добавил другой.

Слухи об интересном положении актрисы стали появляться после того, как она пропустила несколько мероприятий, продвигавших фильм «Черная вдова», в котором Йоханссон сыграла главную роль. Если она где-тои участвовала, то выходила в эфир по Zoom и снималась по плечи.

У актрисы уже есть ребенок — 7-летняя девочка, дочь журналиста из Франции Ромена Дориака, а для ее супруга ребенок станет первым.

Родители безумно счастливы, они поженились во время коронавируса их свадьба была организована только для самых близких в октябре 2020 года.

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