Секрет Скарлетт Йоханссон раскрыт: Почему она отказалась от презентации фильма "Черная вдова"

О беременности актрисы Скарлетт Йоханссон стало известно от Page Six, который ссылается на собственные источники. Актриса и ее супруг комик Колин Жост пытались до последнего сохранить появление на свет малыша в тайне, однако секрет перестал быть таковым.
- Скарлетт должна родить скоро. Насколько я знаю, она и Колин в восторге, — поделился информацией источник.
- Скарлетт хранит свое интересное положение в секрете. И все это время вела себя очень осторожно, — добавил другой.
Слухи об интересном положении актрисы стали появляться после того, как она пропустила несколько мероприятий, продвигавших фильм «Черная вдова», в котором Йоханссон сыграла главную роль. Если она где-тои участвовала, то выходила в эфир по Zoom и снималась по плечи.
У актрисы уже есть ребенок — 7-летняя девочка, дочь журналиста из Франции Ромена Дориака, а для ее супруга ребенок станет первым.
Родители безумно счастливы, они поженились во время коронавируса их свадьба была организована только для самых близких в октябре 2020 года.