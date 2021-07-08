Попугай пропал в Бердске, научившись говорить «кис-кис». Смотрите видео

В Бердске из дома улетел пернатый питомец, которого ищет вся семья. Попугай по имени Гоша пока не объявился.
— Несколько дней ходили по округе, звали, включали его запись, но безрезультатно. Может кто-то его приютил все-таки, ведь на улице он пропадет, — рассказывает Ирина Пэж, хозяйка пернатого.
Раньше у питомца никогда не было замечено попыток покинуть хозяев, из клетки никогда не вылетал.
— У нас на окнах сетки, по дому летал, но попыток к побегу не предпринимал, боялся. Летом выносили его клетку на улицу. В этот раз тоже внучка вынесла его, но возможно клетку неровно поставила и дверка открылась, он тут же и упорхнула, — рассказала бердчанка.
У попугая из семейства Корелла есть одна особенность — он не идет на руки, но любит садиться на голову. Гоша умеет представляться по имени и дразнить котов — говорит «кис-кис».
Хозяева очень ждут обратно своего любимчика, пишет КП-Новосибирск.