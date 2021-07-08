Глава минздрава Новосибирской области отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации от коронавируса: "Это мое личное право"

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отказался отвечать на вопрос о том, поставил ли он прививку от коронавируса. Глава ведомства на брифинге для журналистов 8 июля заявил, что это «его личное право».
«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Давайте не будем делать заголовок "Хальзов не привился и поэтому предположим". Я не ответил и все, это мое личное право», — заявил чиновник.
При этом каждую неделю Константин Хальзов напоминает жителям региона о необходимости массовой вакцинации. И на этот раз министр отметил, что вакцинированные не болеют коронавирусом в тяжелой форме и призвал горожан позаботиться о своем здоровье.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Хальзов поддержал принудительную вакцинацию от COVID-19 в Новосибирской области. Он отмечал, что «только формирование популяционного иммунитета позволит нам выйти из ковида» и призывал всех ставить прививки. В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" он рассказал, что заражаются коронавирусом менее 1% вакцинированных.