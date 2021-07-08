Глава минздрава Новосибирской области отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации от коронавируса: "Это мое личное право"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Глава минздрава Новосибирской области отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации от коронавируса: "Это мое личное право"

7:32:517/8/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

При этом каждую неделю Константин Хальзов напоминает жителям региона о необходимости массовой вакцинации.

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов отказался отвечать, поставил ли он прививку от ковида
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов доложил о подготовке к эпидемии
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых уст

Около 160 человек заболели коронавирусом в Бердске после вакцинации. История заражения из первых устНазвана самая частая побочная реакция на вакцину от коронавируса "Спутник V"Ещё 260 новости

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отказался отвечать на вопрос о том, поставил ли он прививку от коронавируса. Глава ведомства на брифинге для журналистов 8 июля заявил, что это «его личное право».

«Это индивидуальный вопрос. Я пока на него не буду отвечать. Но это не значит, что я не привился. Давайте не будем делать заголовок "Хальзов не привился и поэтому предположим". Я не ответил и все, это мое личное право», — заявил чиновник.

При этом каждую неделю Константин Хальзов напоминает жителям региона о необходимости массовой вакцинации. И на этот раз министр отметил, что вакцинированные не болеют коронавирусом в тяжелой форме и призвал горожан позаботиться о своем здоровье.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Хальзов поддержал принудительную вакцинацию от COVID-19 в Новосибирской области. Он отмечал, что «только формирование популяционного иммунитета позволит нам выйти из ковида» и призывал всех ставить прививки. В ответе на запрос "Курьер. Среда. Бердск" он рассказал, что заражаются коронавирусом менее 1% вакцинированных.

Легендарная певица скончалась после продолжительной болезни
Уход легенды: что сказал Путин, когда узнал о смерти Меньшова
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Юлия Меньшова обратилась к поклонникам с просьбой из-за отца
При каком уровне антител нужно делать прививку от коронавируса
«Меня штормит»: печальная весть о Дьяченко из больницы
Правда ли, что COVID−19 ушел из Индии: ученые не стали молчать
прививкикоронавирусCOVID-19отказался
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему не стал отвечать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Глава минздрава Новосибирской области отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации от коронавируса: "Это мое личное право"
7:32:51 7/8/2021
Глава минздрава Новосибирской области отказался отвечать на вопрос о своей вакцинации от коронавируса: "Это мое личное право"
Средства от мошки: какие самые эффективные?
7:20:17 7/8/2021
Средства от мошки: какие самые эффективные?
Audi Q7 сбил насмерть 5-летнего мальчика на самокате: Он переходил дорогу с матерью по "зебре" в Новосибирске
7:07:02 7/8/2021
Audi Q7 сбил насмерть 5-летнего мальчика на самокате: Он переходил дорогу с матерью по "зебре" в Новосибирске
Они рыдали от горя: В Москве простились с умершим от коронавируса актером и режиссером Владимиром Меньшовым
6:51:34 7/8/2021
Они рыдали от горя: В Москве простились с умершим от коронавируса актером и режиссером Владимиром Меньшовым
Экс-мэр Бердска Терепа занял пост лишенного депутатских полномочий Морозова в заксобрании Новосибирской области
6:37:40 7/8/2021
Экс-мэр Бердска Терепа занял пост лишенного депутатских полномочий Морозова в заксобрании Новосибирской области
1 млн рублей за фиктивных детей получила россиянка: Она придумала роды и погасила долги
6:24:20 7/8/2021
1 млн рублей за фиктивных детей получила россиянка: Она придумала роды и погасила долги
Сакральный ритуал Девятка поможет обрести удачу
6:20:23 7/8/2021
Сакральный ритуал Девятка поможет обрести удачу
За оскорбления и угрозы главе Роспотребнадзора задержан житель Калининграда
5:59:59 7/8/2021
За оскорбления и угрозы главе Роспотребнадзора задержан житель Калининграда
Россиян предупредили о смертельном осложнении коронавируса из-за жары
5:55:45 7/8/2021
Россиян предупредили о смертельном осложнении коронавируса из-за жары
БердскПродавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса просит сдавать полиция Бердска
5:43:20 7/8/2021
Продавцов поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса просит сдавать полиция Бердска