Подробности смертельного ДТП с самокатом: Погиб 5-летний мальчик из многодетной семьи в новосибирском Академгородке

СК в Новосибирске инициировал вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП, в котором погиб 5-летний мальчик, из органов МВД в производство Следственного комитета по Новосибирской области. Об этом вечером 8 июля сообщили в региональном управлении СКР.
- В четверг на пересечении улиц Морской проспект и проспект Лаврентьева в Советском районе Новосибирска женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате следовал мальчик, 2016 года рождения, за ним шла мать с младенцем. В это время водитель 1965 года рождения двигался на автомашине и совершал поворот направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой. Он остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а на 5-летнего мальчика совершил наезд. В результате происшествия малолетний погиб на месте от полученных травм, - рассказали подробности в ведомстве.
По поручению и.о. руководителя управления СК России по Новосибирской области Антона Бадулина и в связи с общественным резонансом происшествия, перед прокурором города инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту ДТП в Следственный комитет.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертельная авария произошла в 15.40 в четверг. 56-летний водитель на Audi Q7 сбил ребенка. По результатам освидетельствования, алкогольного опьянения у водителя не обнаружено, уточнили в региональном главке МВД.