Ночной поджог Mazda в Бердске попал на видео: Полиция возбудила уголовное дело
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Ночной поджог Mazda в Бердске попал на видео: Полиция возбудила уголовное дело

9:27:457/8/2021
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Молодой человек в темной одежде и с капюшоном на голове после "расправы" над автомобилем бегом покинул место преступления. 

Машина сильно пострадала
Машина сильно пострадала

Полиция Бердска возбудила уголовное дело по ч. 2 с. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога автомобиля Mazda в ночь на 8 июля на ул. Спортивной.

В Сети появилось видео, на котором отчетливо запечатлено, как молодой человек облил горючей жидкостью и поджег белую иномарку, припаркованную у дома №15.

Мужчина в темной одежде и с капюшоном на голове после "расправы" над автомобилем бегом покинул место преступления.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", огонь уничтожил салон автомобиля и все, что под капотом.

Пожарным поступил сигнал о происшествии в 2.19 минут, рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

- В результате огнем поврежден моторный отсек, оборудование и салон автомобиля на площади 3 квадратных метров, - отметил представитель МЧС.

Полиция разыскивает злоумышленника.

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