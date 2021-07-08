Ночной поджог Mazda в Бердске попал на видео: Полиция возбудила уголовное дело

Полиция Бердска возбудила уголовное дело по ч. 2 с. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" по факту поджога автомобиля Mazda в ночь на 8 июля на ул. Спортивной.
В Сети появилось видео, на котором отчетливо запечатлено, как молодой человек облил горючей жидкостью и поджег белую иномарку, припаркованную у дома №15.
Мужчина в темной одежде и с капюшоном на голове после "расправы" над автомобилем бегом покинул место преступления.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", огонь уничтожил салон автомобиля и все, что под капотом.
Пожарным поступил сигнал о происшествии в 2.19 минут, рассказал начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.
- В результате огнем поврежден моторный отсек, оборудование и салон автомобиля на площади 3 квадратных метров, - отметил представитель МЧС.
Полиция разыскивает злоумышленника.