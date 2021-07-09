Сияющие поздравления в Праздник Тихвинской иконы Божией Матери для верующих

Пусть все сомненья развеет ветер
Пусть душа твоя светом светит.
Пусть Божья Мать в обиду не даст
И по заслугам каждому воздаст!
***
Пусть живет гармония в душе и красота
Пусть Божья Мать Вас радует сполна.
Пусть разольется в душе благоговенье
И подарит тебе радость и веселье!
***
Не помышляйте и не говорите о скверном,
Пусть обходит оно стороной.
Желаю по жизни идти верно
Божья Мать пусть охраняет твой покой!
***
Пусть Божья Мать на благие дела побуждает
От соблазнов и зла охраняет.
Грешным людям она послана свыше
Пусть люди станут друг к другу ближе!
***
Желаю жить надеждой и верой всегда,
Пусть не приключится с Вами беда.
Сердце любовью наполняй
Молиться Божьей матери не забывай!
***
Доверься Божией матери святой
Всех чаяний надежд и тревог.
И обрети долгожданный покой
Пусть мир не будет жесток!
Источник: azbyka.ru, pozdrive.ru