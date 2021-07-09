Нежные картинки с Днём котенка от дизайнера и слова поздравления на 10 июля
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Нежные картинки с Днём котенка от дизайнера и слова поздравления на 10 июля

7:13:007/9/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День котенка 10 июля посвящен мурлыканью ласкового теплого котенка. Праздник призван обратить внимание на бездомных животных.

День котенка

Себя считают люди
Хозяевами кошек,
Но кошки независимо
Идут своей дорожкой.

Сегодня во всем мире
День кошек отмечают,
Тебя я тоже с праздником
Этим поздравляю.

Желаю, чтобы кошка
Хозяйкою была,
Покой, уют и счастье
В доме берегла.

День котенка

Сегодня кошек день всемирный,
Мягких пушистиков денек.
Мы все их любим очень сильно.
У каждого свой ангелок.

Желаем вам, котята, нежных,
Милых и ласковых мы рук.
Ведите все себя прилежно —
Вас будут все любить вокруг.

***

День всемирный кошек нынче,
Всем пушистикам — виват!
Шерстка будет пусть лишь гладкой,
Глазки озорно горят.

Не дерут пускай обои
Ваши славные коты,
Не воруют отбивные,
Будут пусть с лотком на «ты».

День котенка

Тихо так мурлычет кошка,
Ты погладь ее немножко,
Жизнь ведь делать веселее
Эти кошечки умеют,

Посмотри, как они славны,
И пушисты, и забавны!
Я с днем кошек поздравляю
И добрее быть желаю!

Источник: pozdravok.ru

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