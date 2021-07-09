Нежные картинки с Днём котенка от дизайнера и слова поздравления на 10 июля

Себя считают люди
Хозяевами кошек,
Но кошки независимо
Идут своей дорожкой.
Сегодня во всем мире
День кошек отмечают,
Тебя я тоже с праздником
Этим поздравляю.
Желаю, чтобы кошка
Хозяйкою была,
Покой, уют и счастье
В доме берегла.
Сегодня кошек день всемирный,
Мягких пушистиков денек.
Мы все их любим очень сильно.
У каждого свой ангелок.
Желаем вам, котята, нежных,
Милых и ласковых мы рук.
Ведите все себя прилежно —
Вас будут все любить вокруг.
***
День всемирный кошек нынче,
Всем пушистикам — виват!
Шерстка будет пусть лишь гладкой,
Глазки озорно горят.
Не дерут пускай обои
Ваши славные коты,
Не воруют отбивные,
Будут пусть с лотком на «ты».
Тихо так мурлычет кошка,
Ты погладь ее немножко,
Жизнь ведь делать веселее
Эти кошечки умеют,
Посмотри, как они славны,
И пушисты, и забавны!
Я с днем кошек поздравляю
И добрее быть желаю!
Источник: pozdravok.ru