Что можно и нельзя вкушать в великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года

В православии принято преодолевать лишения, прежде чем получать награду. И речь идёт не только о загробном воздаянии, но и о земной жизни. Значимым праздникам предшествуют посты, когда христиане ограничивают себя в пище и развлечениях. А вместе с торжествами приходит пора наедаться и веселиться.
12 июля церковь отмечает великий апостольский праздник – день памяти учеников Христовых Петра и Павла. В 2021 году дата выпадает на понедельник. Петров пост накануне события составит 14 дней, его длительность каждый год разная, иногда превышает 40 дней.
Праздничная трапеза
В день Петра и Павла можно не ограничивать себя в употреблении мясных блюд, молочных продуктов и яиц. Если бы праздник попадал на среду или пятницу, как ожидается в 2023 году, верующим пришлось бы соблюдать дополнительный постный день, разговляясь только рыбой и морепродуктами.
В летнюю жару прекрасным выбором будет составить угощение из холодных закусок – канапе, мясные рулеты, холодец, салаты. Рекомендуется попробовать всего понемногу, чтобы не перегружать организм. На пользу пойдут прохладительные десерты, вроде мороженого, желе, молочных коктейлей.
Церковь разрешает дополнять праздничные обеды употреблением вина. Правда, всегда стоит помнить о мере, чтобы следующий день не расколол голову похмельем.
В южных и восточных славянских губерниях существовала традиция выпекать на Петров день хлеб из первого урожая озимой пшеницы. Можно повторить обычай, украсив трапезу свежей булкой.
Пищевые ограничения
За праздничным столом важно помнить, что резкий выход из поста – это стресс для желудка, поэтому возвращаться к тяжёлой пище следует постепенно. Вместо праздничного настроения переедание создаст только проблемы.
День Петра и Павла – ещё не время употреблять плоды нового урожая. По славянской традиции, первые яблоки, груши, виноград можно попробовать только после Яблочного спаса, это 19 августа. Из ранних сортов фруктов принято варить компоты и закрывать на зиму варенье, но пока не есть их.