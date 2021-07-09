Почему совы умнее и зарабатывают больше денег, согласно исследованиям

Исследование за исследованием доказывают, что полуночники более умны и, следовательно, с большей вероятностью зарабатывают больше денег, чем утренники.
Исследователи попросили 1000 подростков Мадридского университета пройти тесты, которые измеряли успеваемость в школе и индуктивный интеллект.
Исследование показало, что ночью люди получают более высокие баллы по индуктивному мышлению, что является признаком общего интеллекта и хорошим предиктором положительной успеваемости, пишет yourtango.com.
Индуктивное мышление также связано с престижными занятиями, в которых люди получают более высокие доходы.
Другое исследование показало, что люди, которым нравится не спать всю ночь, как правило, умнее тех, кто отдыхает.
Исследование также показало, что ВВС США вербует, кто больше спать по ночам, более вероятно, имеют способность мыслить латерально, чем их коллеги утром.
Исследование не означает, что поздно ложиться спать, делает вас умнее, а наоборот, люди с более высоким IQ и интеллектом, как правило, не ложатся спать позже.
Итак, нет, вы не можете стать умнее, просто заставляя себя ложиться спать допоздна. Простите.
В других исследованиях также изучались разные группы населения, чтобы понять, какое значение имеют привычки сна для интеллекта.
Ученые из Чикагского университета и Северо-Западного университета проанализировали результаты GMAT студентов MBA в 2014 году.
Они обнаружили, что результаты GMAT среди «полуночников» были значительно выше, чем у людей, вставших рано, как у мужчин, так и у женщин.
Но прежде чем вы начнете корректировать график повтора, знайте следующее:
Есть одна вещь, которая работает против ночных людей - успеваемость в школе и на работе.
Если вы не работаете в ночную смену, ваш ночной график, скорее всего, ухудшит вашу успеваемость в школе и на работе.
После наблюдения исследование показало, что уровень успеваемости среди ночных людей был оценен на восемь процентов ниже, чем у утренних людей.
Потребность общества в ранних графиках, кажется, выбивает ночных людей из игры на пятерку (+).
Думаю, это немного сглаживает игровое поле.