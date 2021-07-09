Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы
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Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы

5:00:397/9/2021Фото: pixabay.com
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Было обнаружено, что опасная реакция на аденовирусные векторные вакцины возникает у каждого 60 000 человек, получающих вакцину в Канаде.

Исследование показывает на молекулярном уровне , как эти необычные антитела прикрепляются к компонентам тромбоцитов крови
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Группа исследователей из Университета Макмастера недавно обнаружила, как именно вакцины COVID-19, в которых используются аденовирусные векторы, вызывают редкую, но иногда фатальную реакцию свертывания крови, называемую иммунной тромбоцитопенией, индуцированной вакциной, или VITT.

Результаты позволят ученым найти способ лучше диагностировать и лечить VITT, возможно, предотвратить его и потенциально сделать вакцины более безопасными, пишет medicalxpress.com.

Статья исследователей была ускорена для публикации сегодня журналом Nature в ускоренном предварительном просмотре статьи из-за важности исследования.

«Наша работа также отвечает на важные вопросы о связи между антителами и свертыванием», - сказал Ишак Нази, главный исследователь и автор-корреспондент исследования. Он добавил, что это будет иметь как диагностическое, так и терапевтическое значение.

Нази - научный руководитель лаборатории иммунологии тромбоцитов Макмастера и адъюнкт-профессор медицины Медицинской школы Майкла Дж. ДеГрута в Макмастере.

Вакцины COVID-19 с использованием аденовирусных векторов, таких как вакцины от AstraZeneca и Johnson and Johnson, связаны с нарушением свертывания крови VITT, вызванным необычными антителами к тромбоцитам, которые запускаются вакциной.

Исследование показывает на молекулярном уровне , как эти необычные антитела прикрепляются к компонентам тромбоцитов крови, вызывая их образование сгустка .

«Антитела прилипают к белку тромбоцитов, называемому фактором тромбоцитов 4 (PF4), в очень уникальной и специфической ориентации, которая позволяет им выравниваться с другими антителами и тромбоцитами в точном образовании, что приводит к самовоспроизводящемуся порочному кругу событий свертывания крови, "сказал Нази.

«Эти вызывающие заболевание агрегаты быстро активируют тромбоциты, создавая у пациентов очень интенсивную среду свертывания крови», - добавил он.

Было обнаружено, что опасная реакция на аденовирусные векторные вакцины возникает у каждого 60 000 человек, получающих вакцину в Канаде.

«Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы лучше понять, как развиваются тяжелые сгустки, характерные для VITT», - сказал Дональд Арнольд, соисследователь исследования и медицинский директор лаборатории иммунологии тромбоцитов McMaster.

«Основной принцип медицинской помощи - понять, как возникает заболевание, и при этом разработать более эффективные методы лечения».

Джон Келтон, соисследователь исследования и медицинский директор Лаборатории иммунологии тромбоцитов МакМастера, добавил: «Мы считаем, что это исследование важно, потому что оно проясняет, как происходит свертывание, и потому что мы смогли идентифицировать вовлеченные молекулы.

«Следующим шагом является разработка быстрого диагностического и точного теста для диагностики VITT. Наш главный интерес сейчас состоит в том, чтобы перейти на более высокий уровень того, как возникают сгустки, чтобы предотвратить их появление».

Текущие экспресс-тесты дают ложноотрицательные результаты, и тестирование основано на более длительных тестах для подтверждения VITT. Это исследование теперь объясняет, почему быстрые тесты часто терпят неудачу, и позволяет использовать новые стратегии для улучшения диагностического тестирования.

Исследователи изменили молекулярный состав белка PF4 и, используя эту технологию, смогли идентифицировать область связывания на белке.

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