Мощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма

9 июля 2021 года магнитная буря на нашей планете набирает обороты. Пока в утренние часы суток магнитное поле находится в стабильно спокойном состоянии, до 9 утра небольшие возмущения будут создавать метеопатам минимальный дискомфорт. Возможны головокружения и осложнения в дыхании, головная боль. Накануне пикового повышения колебаний в магнитосфере возможны обострения психических заболеваний, нервные срывы, приступы агрессии и апатии. Избегайте многолюдных мест, очередей и толпы. Духота и нервное напряжение могут привести к неприятным последствиям. Если возможно, не пользуйтесь общественным транспортом, ходите пешком, старайтесь не находится на открытом солнце, надевайте шляпу или носите зонт.
Сейчас время повышенной солнечной активности. 5 июля на поверхности Солнца произошла мощная вспышка класса X. В последующие две недели вспышечная активность нашей звезды будет только расти, поэтому количество выбросов ионизированных потоков солнечного ветра с поверхности Солнца увеличится в разы. Магнитный шторм, который обрушился на Землю, продлится как минимум 6 дней.
В 15 часов 9 июля метеопаты почувствуют резкое ухудшение самочувствия. Начнется сильная магнитная буря, она захватит все оставшиеся часы суток. Силу колебаний специалисты ожидают равной 6 баллам. Это сильная магнитная буря, согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Как влияет магнитная буря на здоровье человека?
Даже здоровые люди подвержены воздействию резких изменений условий окружающей среды. Организм человека не в состоянии мгновенно подстроиться к внешним условиям, нужно время. Если организм подорван тяжелыми болезнями или хроническими заболеваниями, то человеку сложнее в разы пережить магнитную бурю. Особенно сильно страдают сердце, сосуды, иммунная система и психика. Возможны резкие скачки давления, сердечные боли, потеря сна, одышка, боли в суставах. Человек становится раздражительным и беспокойным, настроение может испортить любой пустяк. В дни магнитных бурь чаще обычного капризничают дети, их несформировавшаяся психика очень болезненно реагирует на «качку» в магнитном поле Земли. Регистрируется большее число преступлений и суицидов.
Что помогает метеопатам в дни длительного магнитного шторма сохранить здоровье?
Первое правило в магнитную бурю — ведите здоровый образ жизни, берегите здоровье и свой организм от тяжелых нагрузок, переедания, недосыпания, волнений и стрессов. Постарайтесь не замечать плохого, с оптимизмом смотрите на окружающий мир. Больше проводите время на свежем воздухе — в лесу, на море. Отвлекайтесь от повседневности, радуйтесь всему хорошему, будьте добрее к окружающим.
Магнитная буря будет затяжной, поэтому надо беречь силы и нервы.
Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Инна Алексеевна, 45 лет:
- Болею сильно, давление и сердце не дают покоя. Плохо сплю, боюсь засыпать. Нервы натянуты до предела, срываюсь по пустякам.
Тамара Васильевна, 64 года:
- Кружится голова. При ходьбе кидает в стороны. Резко не встаю, боюсь упаду в обморок. Настроение портится, ничему и никому не рада.
Ольга Леонидовна, 56 лет:
- Сильно скачет давление. Мигрень. Немеют руки. По ночам плохо сплю, зато днем хожу сонная и больная.