Мощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
08.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Мощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма

5:45:267/9/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

В последующие две недели вспышечная активность нашей звезды будет только расти, поэтому количество выбросов ионизированных потоков солнечного ветра с поверхности Солнца увеличится в разы. Магнитный шторм, который обрушился на Землю, продлится как минимум 6 дней.

солнце
Шесть дней продлится сильная магнитная буря
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
Мощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный шторм

Мощный геомагнитный удар 8 июля 2021: Как спастись метеопатам в длительный магнитный штормСильная магнитная буря 7 июля 2021 года: Что советуют метеопатам врачи накануне длительного геомагнитного штормаЕщё 147 новости

9 июля 2021 года магнитная буря на нашей планете набирает обороты. Пока в утренние часы суток магнитное поле находится в стабильно спокойном состоянии, до 9 утра небольшие возмущения будут создавать метеопатам минимальный дискомфорт. Возможны головокружения и осложнения в дыхании, головная боль. Накануне пикового повышения колебаний в магнитосфере возможны обострения психических заболеваний, нервные срывы, приступы агрессии и апатии. Избегайте многолюдных мест, очередей и толпы. Духота и нервное напряжение могут привести к неприятным последствиям. Если возможно, не пользуйтесь общественным транспортом, ходите пешком, старайтесь не находится на открытом солнце, надевайте шляпу или носите зонт.

Сейчас время повышенной солнечной активности. 5 июля на поверхности Солнца произошла мощная вспышка класса X. В последующие две недели вспышечная активность нашей звезды будет только расти, поэтому количество выбросов ионизированных потоков солнечного ветра с поверхности Солнца увеличится в разы. Магнитный шторм, который обрушился на Землю, продлится как минимум 6 дней.

В 15 часов 9 июля метеопаты почувствуют резкое ухудшение самочувствия. Начнется сильная магнитная буря, она захватит все оставшиеся часы суток. Силу колебаний специалисты ожидают равной 6 баллам. Это сильная магнитная буря, согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Как влияет магнитная буря на здоровье человека?
Даже здоровые люди подвержены воздействию резких изменений условий окружающей среды. Организм человека не в состоянии мгновенно подстроиться к внешним условиям, нужно время. Если организм подорван тяжелыми болезнями или хроническими заболеваниями, то человеку сложнее в разы пережить магнитную бурю. Особенно сильно страдают сердце, сосуды, иммунная система и психика. Возможны резкие скачки давления, сердечные боли, потеря сна, одышка, боли в суставах. Человек становится раздражительным и беспокойным, настроение может испортить любой пустяк. В дни магнитных бурь чаще обычного капризничают дети, их несформировавшаяся психика очень болезненно реагирует на «качку» в магнитном поле Земли. Регистрируется большее число преступлений и суицидов.

Что помогает метеопатам в дни длительного магнитного шторма сохранить здоровье?
Первое правило в магнитную бурю — ведите здоровый образ жизни, берегите здоровье и свой организм от тяжелых нагрузок, переедания, недосыпания, волнений и стрессов. Постарайтесь не замечать плохого, с оптимизмом смотрите на окружающий мир. Больше проводите время на свежем воздухе — в лесу, на море. Отвлекайтесь от повседневности, радуйтесь всему хорошему, будьте добрее к окружающим.
Магнитная буря будет затяжной, поэтому надо беречь силы и нервы.

Как переживают магнитную бурю наши читатели?
Инна Алексеевна, 45 лет:
- Болею сильно, давление и сердце не дают покоя. Плохо сплю, боюсь засыпать. Нервы натянуты до предела, срываюсь по пустякам.
Тамара Васильевна, 64 года:
- Кружится голова. При ходьбе кидает в стороны. Резко не встаю, боюсь упаду в обморок. Настроение портится, ничему и никому не рада.
Ольга Леонидовна, 56 лет:
- Сильно скачет давление. Мигрень. Немеют руки. По ночам плохо сплю, зато днем хожу сонная и больная.

Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
«Клоунада»: реакция крымских татар на украинский закон
Прекратите пить воду по утрам: опасно для здоровья
«Уму непостижимо»: реакция Пескова на ответ Зеленского Путину
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Не выдержала: Меньшова высказалась после смерти отца
Что на самом деле произошло с Меньшовым за 13 дней до смети
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
магнитная буряметеопатыздоровье человека
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как ваше здоровье?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма
5:45:26 7/9/2021
Мощная буря 9 июля 2021: Что ждать метеопатам от второго дня затяжного метеошторма
Сияющие поздравления в Праздник Тихвинской иконы Божией Матери для верующих
5:10:49 7/9/2021
Сияющие поздравления в Праздник Тихвинской иконы Божией Матери для верующих
Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы
5:00:39 7/9/2021
Вакцина от коронавируса может вызвать смертельные тромбы
Почему ежедневный утренний душ опасен?
4:00:06 7/9/2021
Почему ежедневный утренний душ опасен?
Почему совы умнее и зарабатывают больше денег, согласно исследованиям
3:00:25 7/9/2021
Почему совы умнее и зарабатывают больше денег, согласно исследованиям
Что можно и нельзя вкушать в великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года
2:00:44 7/9/2021
Что можно и нельзя вкушать в великий праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля 2021 года
Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания
1:00:19 7/9/2021
Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания
Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю
11:20:41 7/8/2021
Самые благоприятные дни для дачных работ в июле 2021 года по лунному календарю
Вакцины от коронавируса не хватает в Новосибирской области, признала власть
11:06:46 7/8/2021
Вакцины от коронавируса не хватает в Новосибирской области, признала власть
Путин отменил запрет перелетов на курорты Египта: Указ действует с 8 июля 2021 года
10:33:35 7/8/2021
Путин отменил запрет перелетов на курорты Египта: Указ действует с 8 июля 2021 года