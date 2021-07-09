В дневных лагерях при школах Бердска есть зараженные коронавирусом дети. Данные на 9 июля 2021
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В дневных лагерях при школах Бердска есть зараженные коронавирусом дети. Данные на 9 июля 2021

8:51:397/9/2021Фото: Минздрав НСО
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За прошедшие сутки взято 410 тестов на коронавирус, такого еще не было за все время пандемии.

Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 9 июля в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1339 жителей. За прошедшие сутки взято 410 тестов на коронавирус, такого еще не было за все время пандемии. Выздоровевших и выписанных с 2020 года - 1 850 бердчан. На сегодняшний день найдено 4 новых пациента с положительным COVID-19.
Всего в городе зарегистрировано 1963 случаев коронавирусной инфекции. В школах города выявлено 2 заболевших ученика. На карантин по COVID-19 закрыт 1 класс. По ОРВИ закрытых групп и классов нет. Как объяснили в пресс-центре мэрии Бердска, которая и предоставляет оперативные данные, хоть в школах в июле нет занятий, но при них работают лагеря дневного пребывания. Данные о заражённых классах - это сведения о зараженных учениках в лагерях дневного пребывания при школах Бердска.
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